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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

11/6/2023 2:39:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

في إطار حرص الحكومة على استمرار التعاون مع مجلس الأمة استعرض مجلس الوزراء الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة داعيا اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية إلى ترتيب أولويات مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لمناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة مع الوزراء المعنيين ثم إعداد تقارير بشأنها لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها وفقا لأحكام الدستور وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد مجلس الوزراء حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز هذه القوانين لا سيما ما يتعلق منها بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بشأن مراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يسهم بتحسين أوضاعهم وأحوالهم الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بسرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالتنسيق مع اللجان المختصة في مجلس الأمة.
كما وجه مجلس الوزراء وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بسرعة إعداد التصور الخاص بتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمة لإنجازها قبل نهاية العام الحالي.
وضمن إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والكهربائي والمائي وتوفير الوحدات السكنية في دولة الكويت كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد عبد العزيز الجارالله بتوجيه الهيئة العامة للاستثمار بإعداد تصور للاستثمار مع الشركات العالمية في مجالات الغذاء والدواء والكهرباء والماء والإسكان.
وفي سياق متابعة مجلس الوزراء للاتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في مجالات إنشاء المدن الإسكانية والكهرباء والماء اطلع مجلس الوزراء على توصيه اللجنة الوزارية لمتابعة نتائج زيارة سمو ولي العهد حفظه الله إلى الصين قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاتخاذ كافة الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن التعاون لتطوير مدينة إسكانية شمال دولة الكويت كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة حمدان سالم العازمي الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان.
ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه أن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب وحرصه على مؤازرته ودعمه معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
من جهة أخرى أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية الصديقة الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي جرت بينه وبين السيد فياتشيسلاف فالودين ـ رئيس البرلمان الروسي (الدوما) ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتي تركزت حول مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والحلول السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني كما تم بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وما يخدم المصالح المشتركة وسبل تطويرها وتعزيزها.
وبمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وللشعب السعودي معتبرا هذا الإعلان إنجازا رياضيا متميزا لكافة الدول العربية والإسلامية ويمثل امتدادا لمسيرة التقدم والنجاح التي تحظى بها المملكة الشقيقة بقيادتها الحكيمة في مختلف المجالات مؤكدا على وضع كل إمكانيات دولة الكويت من أجل المساهمة في إنجاح استضافة المملكة لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير متمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. (النهاية)

ج ي / م ص ع


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