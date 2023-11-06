استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 11 (كونا)-- استشهد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين في عملية اغتيال نفذتها قوات خاصة في مدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم إلى ستة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن أربعة شهداء وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي إضافة إلى فتى (14 عاما) وصل مصابا وقد وصفت جراحه بالمستقرة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات خاصة استخدمت مركبة فلسطينية وأطلقت نحو 100 رصاصة من مسافة قريبة صوب مركبة يستقلها أربعة شبان.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الشهداء هم جهاد شحادة (22 عاما) وقاسم رجب (20 عاما) وعز الدين عواد (25 عاما) ومؤمن بلعاي (20 عاما).
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في (طولكرم) غدا الثلاثاء إضرابا شاملا يشمل مناحي الحياة كافة حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا باغتيال قادة المقاومة في المدينة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في (الخليل) و(القدس). (النهاية)
ن ق / م م ج
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