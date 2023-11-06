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استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية

11/6/2023 2:39:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 11 (كونا)-- استشهد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين في عملية اغتيال نفذتها قوات خاصة في مدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم إلى ستة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن أربعة شهداء وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي إضافة إلى فتى (14 عاما) وصل مصابا وقد وصفت جراحه بالمستقرة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات خاصة استخدمت مركبة فلسطينية وأطلقت نحو 100 رصاصة من مسافة قريبة صوب مركبة يستقلها أربعة شبان.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الشهداء هم جهاد شحادة (22 عاما) وقاسم رجب (20 عاما) وعز الدين عواد (25 عاما) ومؤمن بلعاي (20 عاما).
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في (طولكرم) غدا الثلاثاء إضرابا شاملا يشمل مناحي الحياة كافة حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا باغتيال قادة المقاومة في المدينة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في (الخليل) و(القدس). (النهاية)

ن ق / م م ج




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