الكويت يفوز ببطولة الاتحاد المحلي للكرة الطائرة موسم (2023 - 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- فاز فريق نادي الكويت اليوم الإثنين ببطولة الاتحاد المحلي للكرة الطائرة موسم (2023 - 2024) بتغلبه على نظيره برقان بنتيجة (3 - 0) في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الاتحاد.
وانتهت أشواط المباراة بنتيجة (25-21) و(25-21) و(25-22) لمصلحة الكويت الذي استطاع حسمها رغم محاولة برقان العودة.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة التي انطلقت في 1 أكتوبر الماضي فاز فريق نادي القادسية على نظيرة كاظمة بثلاثة أشواط انتهت بنتيجة (25-19) و(25-22) و(25-21). (النهاية)
م ي / م ص ع
MENAFN06112023000071011013ID1107381125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.