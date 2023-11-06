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الكويت يفوز ببطولة الاتحاد المحلي للكرة الطائرة موسم (2023 - 2024)

11/6/2023 2:39:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- فاز فريق نادي الكويت اليوم الإثنين ببطولة الاتحاد المحلي للكرة الطائرة موسم (2023 - 2024) بتغلبه على نظيره برقان بنتيجة (3 - 0) في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الاتحاد.
وانتهت أشواط المباراة بنتيجة (25-21) و(25-21) و(25-22) لمصلحة الكويت الذي استطاع حسمها رغم محاولة برقان العودة.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث للبطولة التي انطلقت في 1 أكتوبر الماضي فاز فريق نادي القادسية على نظيرة كاظمة بثلاثة أشواط انتهت بنتيجة (25-19) و(25-22) و(25-21). (النهاية)

م ي / م ص ع


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