وزير الخارجية الأمريكي: أجريت مباحثات مهمة مع دول المنطقة لتهيئة الظروف لسلام دائم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 6 - 11 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجرى مباحثات "مهمة للغاية" مع دول المنطقة من أجل تهيئة ظروف سلام دائمة ومستدامة من أجل الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بلينكن في تصريحات لوسائل الإعلام قبيل مغادرته العاصمة أنقرة عقب لقائه نظيره التركي هاكان فيدان إنه أجرى زيارات لدول إقليمية مختلفة فيما يخص بما يجري في قطاع غزة مبينا انه اتخذ خطوات مهمة لمنع انتشار الصراع إلى المنطقة باستخدام نفوذ كل دولة.
وشدد في هذا الصدد على الأهمية البالغة لمنع اتساع رقعة الحرب لافتا إلى أن بلدان المنطقة يبذلون جهودا حثيثة من أجل هذه الغاية.
وأضاف "أجرينا مباحثات مهمة للغاية مع دول المنطقة لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام للإسرائيليين والفلسطينيين" مشيرا الى ان بلاده "تواصل العمل على هذه المسألة" معربا عن امله بتحقيق تقدم بهذه المسائل.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "لا نتفق في كل المواضيع مع دول المنطقة ولكن نتعاون بخصوص العمل سويا في أهم القضايا الحساسة ونستمر في التواصل بشكل علني بشأن المسائل الأخرى".
وبين ان بلاده ودول المنطقة يعملون مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد بشأن التفاصيل المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أن دول المنطقة قامت بزيادة تلك المساعدات بشكل كبير.
واوضح بلينكن "أنه ناقش مع الجانب الإسرائيلي سبل وقف الاشتباكات حيث ان ذلك سيساعد في الدفع الى احراز التقدم المرجو في تحرير الرهائن".
ولفت الوزير الامريكي الى ان بلاده تركز على ما يحدث في الضفة الغربية أيضا وليس على غزة فقط.
وفيما يخص الأسرى لدى حركة (حماس) رفض بلينكن التطرق إلى أي تفاصيل بهذا الخصوص واكتفى بالتأكيد على ان الولايات المتحدة تبدي اهتماما بالغا بهذا الشأن معربا عن اعتقاده ان باقي الدول قد تلعب دورا مهما في هذا الشأن.
وحول مسار انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قال بلينكن "اننا متشجعون للغاية عقب توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبروتوكول الانضمام وإحالته للبرلمان". (النهاية)
ا ع س / ف ا س
MENAFN06112023000071011013ID1107381124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.