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وزير الخارجية الأمريكي: أجريت مباحثات مهمة مع دول المنطقة لتهيئة الظروف لسلام دائم

11/6/2023 2:39:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 6 - 11 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجرى مباحثات "مهمة للغاية" مع دول المنطقة من أجل تهيئة ظروف سلام دائمة ومستدامة من أجل الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بلينكن في تصريحات لوسائل الإعلام قبيل مغادرته العاصمة أنقرة عقب لقائه نظيره التركي هاكان فيدان إنه أجرى زيارات لدول إقليمية مختلفة فيما يخص بما يجري في قطاع غزة مبينا انه اتخذ خطوات مهمة لمنع انتشار الصراع إلى المنطقة باستخدام نفوذ كل دولة.
وشدد في هذا الصدد على الأهمية البالغة لمنع اتساع رقعة الحرب لافتا إلى أن بلدان المنطقة يبذلون جهودا حثيثة من أجل هذه الغاية.
وأضاف "أجرينا مباحثات مهمة للغاية مع دول المنطقة لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام للإسرائيليين والفلسطينيين" مشيرا الى ان بلاده "تواصل العمل على هذه المسألة" معربا عن امله بتحقيق تقدم بهذه المسائل.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "لا نتفق في كل المواضيع مع دول المنطقة ولكن نتعاون بخصوص العمل سويا في أهم القضايا الحساسة ونستمر في التواصل بشكل علني بشأن المسائل الأخرى".
وبين ان بلاده ودول المنطقة يعملون مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد بشأن التفاصيل المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أن دول المنطقة قامت بزيادة تلك المساعدات بشكل كبير.
واوضح بلينكن "أنه ناقش مع الجانب الإسرائيلي سبل وقف الاشتباكات حيث ان ذلك سيساعد في الدفع الى احراز التقدم المرجو في تحرير الرهائن".
ولفت الوزير الامريكي الى ان بلاده تركز على ما يحدث في الضفة الغربية أيضا وليس على غزة فقط.
وفيما يخص الأسرى لدى حركة (حماس) رفض بلينكن التطرق إلى أي تفاصيل بهذا الخصوص واكتفى بالتأكيد على ان الولايات المتحدة تبدي اهتماما بالغا بهذا الشأن معربا عن اعتقاده ان باقي الدول قد تلعب دورا مهما في هذا الشأن.
وحول مسار انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قال بلينكن "اننا متشجعون للغاية عقب توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبروتوكول الانضمام وإحالته للبرلمان". (النهاية)

ا ع س / ف ا س



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