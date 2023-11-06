مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك تطلق حملة (أبناؤك استثمارك الحقيقي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أطلقت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة (أبناؤك استثمارك الحقيقي) متضمنة أربعة فلاشات تربوية تتعلق بجوانب مهمة في تربية الأطفال "يجب أن يفهمها أولياء الأمور".
وقال المدير العام للمؤسسة شفيق السيد عمر في تصريح صحفي اليوم الإثنين إن الفلاشات تركز على جوانب التقرب من الأبناء وخطر الإدمان على الأجهزة الإلكترونية وفرط الحركة وتعزيز الثقة في النفس لدى الأطفال.
وأضاف أن المؤسسة تسعى عبر استراتيجيتها الإعلامية إلى تسليط الضوء على كل ما يتعلق بالجوانب التربوية والكيفية التي يمكن من خلالها استثمار الإعلام ليكون مفيدا للأطفال والشباب في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن (الإنتاج البرامجي) تعتبر البيت الإعلامي لأبناء (مجلس التعاون) الهادف لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين. (النهاية)
ش ه د / م ص ع
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