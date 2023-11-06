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مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك تطلق حملة (أبناؤك استثمارك الحقيقي)

11/6/2023 2:39:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أطلقت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة (أبناؤك استثمارك الحقيقي) متضمنة أربعة فلاشات تربوية تتعلق بجوانب مهمة في تربية الأطفال "يجب أن يفهمها أولياء الأمور".
وقال المدير العام للمؤسسة شفيق السيد عمر في تصريح صحفي اليوم الإثنين إن الفلاشات تركز على جوانب التقرب من الأبناء وخطر الإدمان على الأجهزة الإلكترونية وفرط الحركة وتعزيز الثقة في النفس لدى الأطفال.
وأضاف أن المؤسسة تسعى عبر استراتيجيتها الإعلامية إلى تسليط الضوء على كل ما يتعلق بالجوانب التربوية والكيفية التي يمكن من خلالها استثمار الإعلام ليكون مفيدا للأطفال والشباب في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن (الإنتاج البرامجي) تعتبر البيت الإعلامي لأبناء (مجلس التعاون) الهادف لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين. (النهاية)

ش ه د / م ص ع


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