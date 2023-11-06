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مصر تؤكد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

11/6/2023 2:39:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في اجتماع افتراضي عقده شكري اليوم الاثنين مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول تطورات الوضع في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن شكري دعا إلى تبني مواقف صريحة وواضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين والرفض القاطع لما يتعرضون له من سياسات متعمدة للعقاب الجماعي من قصف وحصار وتهجير قسري لسكان القطاع.
وأضاف أن الاجتماع شهد مناقشات صريحة ومفصلة لتقييم تداعيات الأزمة بكافة جوانبها الإنسانية والأمنية والسياسية وما يتصل بذلك من ضرورة اتساق الرسائل الدولية الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي بحتمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حفاظا على أرواح المدنيين وإيصال المساعدات بشكل كامل ومستدام للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال البيان إن شكري وبوريل تبادلا التقييمات بشكل مستفيض حول تردي الأوضاع الإنسانية في غزة.
وأكد شكري في هذا السياق أن "الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع اليوم ومع تجاوز أعداد الضحايا الفلسطينيين العشرة آلاف منهم ما يزيد عن الأربعة آلاف والثمانمئة طفل في غضون شهر فضلا عن الاستهداف العشوائي للآلاف من المنازل ومرافق البنية التحتية وغيرها من المراكز الطبية تحتم على جميع الدول والأطراف الدولية المؤثرة الدفع تجاه وقف إطلاق النار بشكل فوري وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة بمسمياتها دون مواربة".
وتطرق الوزير المصري كذلك للوضع الراهن للمساعدات الإنسانية عند معبر رفح حيث أكد ضرورة توفير المساعدات اللازمة من حيث الكم والنوع بشكل مستدام ودون عوائق.
وأشار إلى الحاجة الملحة لاضطلاع الدول المانحة بمسؤوليتها في توفير المساعدات مثلما تفعل مصر ودول أخرى لا تدخل في مصاف الدول المانحة وهو ما أمن عليه المسؤول الأوروبي ووعد بنقله إلى الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الأسبوع الجاري في اليابان.
وذكر البيان أن بوريل أكد من جهته أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة غير مسبوقة بكافة المقاييس وتتطلب بذل المزيد من الجهود المنسقة للحد من تداعياتها على المدنيين الفلسطينيين.
وثمن بوريل في هذا الإطار الدور الذي تضطلع به مصر لمعالجة تداعيات الأزمة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة مؤكدا حرص الجانب الأوروبي على مواصلة التشاور مع مصر خلال الفترة القادمة حول تطورات الأزمة.
وعلى صعيد متصل أجرى وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تبادلا خلاله التقيمات بشأن الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان أن شكري استعرض الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مؤكدا ضرورة منع توسيع رقعة الصراع.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا أيضا خلال الاتصال الإعداد للقمة الإسلامية القادمة في الرياض.
وأعلنت جامعة الدول العربية في وقت سابق أنها تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في ال11 من نوفمبر المقبل في الرياض لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. (النهاية)

ا س م / م م ج




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