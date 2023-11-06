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الحكومة النمساوية تجتمع بممثلي الطوائف الدينية لبحث تأثير حرب غزة على استقرار البلاد

11/6/2023 2:39:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 6 - 11 (كونا)-- التقى المستشار الاتحادي النمساوي كارل نيهامر اليوم الاثنين مع ممثلي الطوائف الدينية المعترف بها في النمسا لمناقشة تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الأمن والاستقرار في البلاد.
وبحسب بيان للمستشارية النمساوية حضر اللقاء نائب المستشار فيرنر كوجلر ووزيرة التعليم سوزان راب الى جانب قادة الكنائس المسيحية الكبرى والهيئة الاسلامية الرسمية والطائفة اليهودية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن أي شكل من أشكال الكراهية والعنف والتمييز ليس له مكان داخل المجتمع النمساوي.
وأضاف البيان أنه ينبغي على جميع الطوائف الدينية أن تتمتع بحماية واعتراف متساويين.
وناقش المشاركون في اللقاء الوضع المتوتر في الشرق الاوسط وتأثيراته على المجتمع في النمسا.
وذكر ممثلو الطوائف الدينية أن "الدين يظل موحدا وليس مفرقا بين البشر وينبغي على وجه الخصوص عدم إساءة استخدامه لخطاب الكراهية والدعوة إلى العنف".
كما اتفق المشاركون على ضرورة الابتعاد عن إثارة مشاحنات وصراعات عنيفة في شوارع النمسا.
وشددت الحكومة النمساوية في البيان على أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف الدينية المختلفة والتقيد بذلك في المستقبل لأنه ضروري للحفاظ على الانسجام والتماسك السلمي داخل المجتمع. (النهاية) ع م ق / م م ج

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