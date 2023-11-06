الحكومة النمساوية تجتمع بممثلي الطوائف الدينية لبحث تأثير حرب غزة على استقرار البلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 6 - 11 (كونا)-- التقى المستشار الاتحادي النمساوي كارل نيهامر اليوم الاثنين مع ممثلي الطوائف الدينية المعترف بها في النمسا لمناقشة تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الأمن والاستقرار في البلاد.
وبحسب بيان للمستشارية النمساوية حضر اللقاء نائب المستشار فيرنر كوجلر ووزيرة التعليم سوزان راب الى جانب قادة الكنائس المسيحية الكبرى والهيئة الاسلامية الرسمية والطائفة اليهودية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن أي شكل من أشكال الكراهية والعنف والتمييز ليس له مكان داخل المجتمع النمساوي.
وأضاف البيان أنه ينبغي على جميع الطوائف الدينية أن تتمتع بحماية واعتراف متساويين.
وناقش المشاركون في اللقاء الوضع المتوتر في الشرق الاوسط وتأثيراته على المجتمع في النمسا.
وذكر ممثلو الطوائف الدينية أن "الدين يظل موحدا وليس مفرقا بين البشر وينبغي على وجه الخصوص عدم إساءة استخدامه لخطاب الكراهية والدعوة إلى العنف".
كما اتفق المشاركون على ضرورة الابتعاد عن إثارة مشاحنات وصراعات عنيفة في شوارع النمسا.
وشددت الحكومة النمساوية في البيان على أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف الدينية المختلفة والتقيد بذلك في المستقبل لأنه ضروري للحفاظ على الانسجام والتماسك السلمي داخل المجتمع. (النهاية) ع م ق / م م ج
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