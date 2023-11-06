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رئيسة المفوضية الأوروبية: لا ينبغي حصول تهجير قسري للفلسطينيين

11/6/2023 2:39:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 6 - 11 (كونا) -- اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين أنه لا ينبغي حصول تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة كما لا ينبغي وجود أمني اسرائيلي طويل الأمد هناك.
وقالت فون دير لاين في كلمتها أمام مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي "يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية واحدة ودولة فلسطينية واحدة فقط".
وأضافت "غزة جزء أساسي من أي دولة فلسطينية مستقبلية" مشددة على أن "أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة سيكون عاملا لمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".
وأكدت كذلك أنه "لا يمكن أن يكون هناك حصار مستمر على غزة فهذه السياسة لم تنجح إذ أن (حماس) واصلت بناء ترسانتها".
وكررت فون دير لاين دعواتها لحل الدولتين قائلة إنه "على الإسرائيليين والفلسطينيين الاتفاق على طريق للمضي قدما لكني أعتقد أننا كجزء من الجهد الدولي يجب أن نساهم أيضا من خلال طرح بعض المبادئ الأساسية بدءا من اليوم الاول بعد الحرب".
وأفادت في هذا السياق بأن هناك مناقشة حالية لأفكار مختلفة حول كفية ضمان ذلك بما فيها قوة سلام دولية تحت تفويض الأمم المتحدة.
وعلى صعيد متصل أوضحت "أننا نعمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة للسماح لمزيد من القوافل بالدخول إلى غزة بما في ذلك عبر الممرات والاتفاق على عقد هدنات مؤقتة لايصال الاحتياجات الإنسانية". (النهاية)

ن خ / ر ج



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