انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الاسلام في جدة بمشاركة الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 6 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين في مدنية جدة أعمال "المؤتمر الدولي حول المرأة في الاسلام" تحت عنوان "المكانة والتمكين" والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومشاركة دولة الكويت.
ويرأس وفد دولة الكويت المشارك بالمؤتمر مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمة له بافتتاح المؤتمر إن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الانسانية.
وأضاف الأمير فيصل أن ذلك يحدث في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف التصعيد وحقن الدماء وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والضرورية.
ودان "بأشد العبارات" ما تتعرض له المرأة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني من انتهاكات وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الانسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية مثمنا دورها المحوري وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها.
وذكر وزير الخارجية السعودي أن التحديات التي تواجهها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة يحتم العمل الجاد في سبيل دعم وحماية هذه الفئات الاكثر تضررا.
وأشار إلى معاناة المرأة المسلمة من خلال العديد من المضايقات والتمييز في بعض الدول الأخرى في ظل موجه من التشريعات المقيدة لحقوقها جراء وطأة (الاسلاموفوبيا) وهو ما يخالف ما نصت عليه اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979.
وأشاد بجهود منظمة التعاون الإسلامي في سبيل تمكنين المرأة ووضعها في صدارة اهتماماتها ومن ذلك إنشاء منظمة متخصصة تعنى بتنمية المرأة.
وأعلن الأمير فيصل بختام كلمته عن الوثيقة الرسمية للمؤتمر بعنوان (وثيقة جدة للمرأة في الإسلام) والتي ستغطي حقوق المرأة في الإسلام كافة وتكون وثيقة مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية تسهم بتحقيق التمكين واقعا معاشا في المجتمعات الإسلامية.
من جانبه قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه إن الوضع الدموي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والعدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو الى تكثيف الجهود لتعرية الهمجية وكشفها والدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وأضاف أن المرأة الفلسطينية تمثل مع الأطفال وكبار السن وغيرهم من المدنيين الأبرياء الحلقة الأضعف أمام هذا القصف المتواصل والعدد الأكبر من الضحايا.
وذكر أن المنظمة اجتهدت منذ تأسيسها في الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة وتمكينها وفتح كافة الآفاق لها وذلك عبر قرارات القمم الإسلامية واجتماعات وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية الدورية لوزراء شؤون المرأة.
وأوضح أن المنظمة لم تأل جهدا في الاستجابة لكل الجهود الدولية والإقليمية الساعية لتعزيز دور المرأة في المجتمعات المسلمة وفق ما يتماشى مع القيم الإسلامية السمحة.
وأشار إلى اعتماد (وثيقة جدة لحقوق المرأة في الإسلام) في ختام أعمال المؤتمر التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان ومنظمة تنمية المرأة.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق اليوم وتختتم أعماله في 8 نوفمبر الحالي إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية المشرفة والمكتسبات التي حققتها المرأة المسلمة على مر التاريخ وحتى الوقت الحاضر إضافة إلى إبراز دور المرأة ومساهمتها في تنمية دول المنظمة منذ تأسيسها.
ومن المتوقع أن يثمر المؤتمر عن وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان (وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام).
ويتضمن المؤتمر عدد من جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون من الجنسين مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام بالإضافة إلى آفاق تمكينها في التعليم والعمل الى جانب بحث مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة. (النهاية)
ف ن / م م ج
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