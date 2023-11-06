Monday, 06 November 2023 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الاسلام في جدة بمشاركة الكويت

11/6/2023 2:39:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 6 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين في مدنية جدة أعمال "المؤتمر الدولي حول المرأة في الاسلام" تحت عنوان "المكانة والتمكين" والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومشاركة دولة الكويت.
ويرأس وفد دولة الكويت المشارك بالمؤتمر مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمة له بافتتاح المؤتمر إن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الانسانية.
وأضاف الأمير فيصل أن ذلك يحدث في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف التصعيد وحقن الدماء وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والضرورية.
ودان "بأشد العبارات" ما تتعرض له المرأة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني من انتهاكات وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الانسانية على يد آلة الحرب الإسرائيلية مثمنا دورها المحوري وتضحياتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها.
وذكر وزير الخارجية السعودي أن التحديات التي تواجهها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة يحتم العمل الجاد في سبيل دعم وحماية هذه الفئات الاكثر تضررا.
وأشار إلى معاناة المرأة المسلمة من خلال العديد من المضايقات والتمييز في بعض الدول الأخرى في ظل موجه من التشريعات المقيدة لحقوقها جراء وطأة (الاسلاموفوبيا) وهو ما يخالف ما نصت عليه اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979.
وأشاد بجهود منظمة التعاون الإسلامي في سبيل تمكنين المرأة ووضعها في صدارة اهتماماتها ومن ذلك إنشاء منظمة متخصصة تعنى بتنمية المرأة.
وأعلن الأمير فيصل بختام كلمته عن الوثيقة الرسمية للمؤتمر بعنوان (وثيقة جدة للمرأة في الإسلام) والتي ستغطي حقوق المرأة في الإسلام كافة وتكون وثيقة مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية تسهم بتحقيق التمكين واقعا معاشا في المجتمعات الإسلامية.
من جانبه قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه إن الوضع الدموي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والعدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو الى تكثيف الجهود لتعرية الهمجية وكشفها والدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وأضاف أن المرأة الفلسطينية تمثل مع الأطفال وكبار السن وغيرهم من المدنيين الأبرياء الحلقة الأضعف أمام هذا القصف المتواصل والعدد الأكبر من الضحايا.
وذكر أن المنظمة اجتهدت منذ تأسيسها في الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة وتمكينها وفتح كافة الآفاق لها وذلك عبر قرارات القمم الإسلامية واجتماعات وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية الدورية لوزراء شؤون المرأة.
وأوضح أن المنظمة لم تأل جهدا في الاستجابة لكل الجهود الدولية والإقليمية الساعية لتعزيز دور المرأة في المجتمعات المسلمة وفق ما يتماشى مع القيم الإسلامية السمحة.
وأشار إلى اعتماد (وثيقة جدة لحقوق المرأة في الإسلام) في ختام أعمال المؤتمر التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان ومنظمة تنمية المرأة.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق اليوم وتختتم أعماله في 8 نوفمبر الحالي إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية المشرفة والمكتسبات التي حققتها المرأة المسلمة على مر التاريخ وحتى الوقت الحاضر إضافة إلى إبراز دور المرأة ومساهمتها في تنمية دول المنظمة منذ تأسيسها.
ومن المتوقع أن يثمر المؤتمر عن وضع خارطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان (وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام).
ويتضمن المؤتمر عدد من جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون من الجنسين مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام بالإضافة إلى آفاق تمكينها في التعليم والعمل الى جانب بحث مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة. (النهاية)

ف ن / م م ج




MENAFN06112023000071011013ID1107381119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث