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ملك الأردن وأمين عام (ناتو) يبحثان الوضع في غزة

11/6/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 6 - 11 (كونا) -- بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين الوضع الجاري في قطاع غزة في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكر بيان لحلف (ناتو) ان العاهل الأردني شارك في اجتماع لمجلس الحلف على مستوى السفراء لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما في ذلك الصراع الدائر في غزة.
وقال الأمين العام ل(ناتو) ينس ستولتنبرغ وفقا للبيان ان الحلف يراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب.
وأضاف ستولتنبرغ "اننا نشعر بقلق عميق إزاء الوضع في غزة وما حولها" مرحبا بالجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
ورحب ستولتنبرغ باستمرار حلفاء (ناتو) في تنفيذ حزمة بناء القدرات الدفاعية للأردن بما في ذلك دعم مكافحة الإرهاب والامن السيبراني وإدارة الازمات.
وأشار الى ان الأردن انضم الى منتدى الشراكة للحوار المتوسطي التابع ل(ناتو) عام 1995 وهو احد اقرب الشركاء للحلف في المنطقة.
وأعرب ستولتنبرغ عن امتنانه للملك عبدالله "على قيادته الشخصية في هذه اللحظة الحرجة" مضيفا "اننا اليوم بحاجة الى الحوار اكثر من أي وقت مضى"
وأضاف ان الحلف ملتزم تماما بدعم الشركاء في المنطقة بما في ذلك منتدى الحوار المتوسطي الذي يرمي الى المساهمة في الاستقرار والامن في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. (النهاية)

ن خ / ف ا س




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