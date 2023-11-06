ملك الأردن وأمين عام (ناتو) يبحثان الوضع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 6 - 11 (كونا) -- بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين الوضع الجاري في قطاع غزة في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكر بيان لحلف (ناتو) ان العاهل الأردني شارك في اجتماع لمجلس الحلف على مستوى السفراء لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما في ذلك الصراع الدائر في غزة.
وقال الأمين العام ل(ناتو) ينس ستولتنبرغ وفقا للبيان ان الحلف يراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب.
وأضاف ستولتنبرغ "اننا نشعر بقلق عميق إزاء الوضع في غزة وما حولها" مرحبا بالجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
ورحب ستولتنبرغ باستمرار حلفاء (ناتو) في تنفيذ حزمة بناء القدرات الدفاعية للأردن بما في ذلك دعم مكافحة الإرهاب والامن السيبراني وإدارة الازمات.
وأشار الى ان الأردن انضم الى منتدى الشراكة للحوار المتوسطي التابع ل(ناتو) عام 1995 وهو احد اقرب الشركاء للحلف في المنطقة.
وأعرب ستولتنبرغ عن امتنانه للملك عبدالله "على قيادته الشخصية في هذه اللحظة الحرجة" مضيفا "اننا اليوم بحاجة الى الحوار اكثر من أي وقت مضى"
وأضاف ان الحلف ملتزم تماما بدعم الشركاء في المنطقة بما في ذلك منتدى الحوار المتوسطي الذي يرمي الى المساهمة في الاستقرار والامن في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. (النهاية)
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