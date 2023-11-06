شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في بيت فجار جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 تشرين أول (بترا)- استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنان آخران بالرصاص الحي، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار، جنوبي بيت لحم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الشاب يوسف جلال محمود طقاطقة (18 عاما) استشهد إثر إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت فجار.
وبارتقاء الشاب طقاطقة ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى 7، ومنذ السابع من تشرين الأول وصل عدد الشهداء إلى 160.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
06/11/2023 22:19:32
MENAFN06112023000117011021ID1107381117
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