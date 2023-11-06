شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في بيت فجار جنوب بيت لحم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 تشرين أول (بترا)- استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنان آخران بالرصاص الحي، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار، جنوبي بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الشاب يوسف جلال محمود طقاطقة (18 عاما) استشهد إثر إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت فجار.

وبارتقاء الشاب طقاطقة ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى 7، ومنذ السابع من تشرين الأول وصل عدد الشهداء إلى 160.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

06/11/2023 22:19:32