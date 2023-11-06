الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى ‎بروكسل، وزيرة الخارجية البلجيكية حجه لحبيب، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب.

وثمن الصفدي تصويت ‎بلجيكا للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب وضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، والذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية.

وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تسببه من كارثة إنسانية، وعلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

--(بترا)

ص خ/ب ع/ هـ ح

06/11/2023 22:17:04