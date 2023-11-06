الملك يلتقي رئيس وزراء بلجيكا ويحذر من الوصول إلى مرحلة اللاعودة في غزة والانزلاق إلى حرب إقليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

بروكسل 6 تشرين الثاني (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل اليوم الاثنين، التدهور الخطير في غزة، محذرا من الوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية.

وجدد جلالته الدعوة للعمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، محذرا من توسع دائرة الصراع إلى الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في القدس.

ولفت جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة بشكل مستمر، داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وأكد جلالته أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

بدوره، أكد رئيس وزراء بلجيكا موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وبلجيكا في شتى المجالات؛ إذ لفت جلالة الملك إلى عمق العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها.

وأعرب رئيس الوزراء عن حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الأردن كشريك محوري في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

06/11/2023 22:15:18