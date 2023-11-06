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الكشف الطبي على 166 أجنبيا قادما من قطاع غزة

11/6/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات القادمة من قطاع غزة وتشخيصهم تشخيصا دقيقا.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات.
وأضافت أن أطباء الحجر الصحي في المعبر وقعوا الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 42 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.
وأكدت الوزارة، استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرة إلى متابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الأطقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
06/11/2023 21:50:32

MENAFN06112023000117011021ID1107381113

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