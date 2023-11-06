الكشف الطبي على 166 أجنبيا قادما من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات القادمة من قطاع غزة وتشخيصهم تشخيصا دقيقا.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات.
وأضافت أن أطباء الحجر الصحي في المعبر وقعوا الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 42 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.
وأكدت الوزارة، استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرة إلى متابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الأطقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
06/11/2023 21:50:32
MENAFN06112023000117011021ID1107381113
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