Monday, 06 November 2023 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طائرة مساعدات إنسانية ليبية لدعم غزة تصل مطار العريش

11/6/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 6 تشرين الثاني (بترا)- وصلت مساء اليوم الاثنين، طائرة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة إلى مطار العريش، قادمة من ليبيا.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، حجم المساعدات الإغاثية المقدمة من مصر وبعض دول العالم، إلى قطاع غزة حتى الآن.
وقالت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان لها مساء اليوم، إن حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم بلغت نحو 9000 طن تقريبًا، حيث شكلت المساعدات الغذائية حوالي 50 بالمئة، بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25 بالمئة فيما شكلت المساعدات الإغاثية 25 بالمئة من إجمالي المساعدات.
وأضافت الجمعية، أن هناك نحو 447 شاحنة جرى تسليمها حتى الآن إلى فلسطين، حيث استقبلت الجمعية المساعدات الإغاثية من قبل 19 دولة و 14 منظمة، بنحو 81 طائرة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
06/11/2023 21:47:50

MENAFN06112023000117011021ID1107381112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث