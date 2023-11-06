طائرة مساعدات إنسانية ليبية لدعم غزة تصل مطار العريش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 6 تشرين الثاني (بترا)- وصلت مساء اليوم الاثنين، طائرة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة إلى مطار العريش، قادمة من ليبيا.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، حجم المساعدات الإغاثية المقدمة من مصر وبعض دول العالم، إلى قطاع غزة حتى الآن.
وقالت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان لها مساء اليوم، إن حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم بلغت نحو 9000 طن تقريبًا، حيث شكلت المساعدات الغذائية حوالي 50 بالمئة، بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25 بالمئة فيما شكلت المساعدات الإغاثية 25 بالمئة من إجمالي المساعدات.
وأضافت الجمعية، أن هناك نحو 447 شاحنة جرى تسليمها حتى الآن إلى فلسطين، حيث استقبلت الجمعية المساعدات الإغاثية من قبل 19 دولة و 14 منظمة، بنحو 81 طائرة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
06/11/2023 21:47:50
MENAFN06112023000117011021ID1107381112
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