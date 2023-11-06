الملك لحلف الناتو: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يلتقي أمين عام الناتو وأعضاء مجلس شمال الأطلسي.

الملك: لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.

الملك يشدد على ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الملك يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ويحذر من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.

أمين عام الناتو وأعضاء مجلس شمال الأطلسي يؤكدون ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

بروكسل 6 تشرين الثاني (بترا)- اعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني أن الجميع يدفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.

وأشار جلالته، خلال لقائه اليوم الاثنين في بروكسل أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، إلى ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وأضاف جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أنه يجب التفكير بالمرحلة التي تلي الحرب بالعمل نحو حل جذري للصراع على أساس حل الدولتين.

وشدد جلالته على ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وفي القدس الشريف.

من جانبهم، حذر أمين عام الناتو وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، الذين يمثلون الدول الأعضاء في الحلف، من تفاقم الوضع وانتقال الأزمة والصراع إلى الضفة الغربية والحرم القدسي الشريف.

وأعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، مؤكدين ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الذي يتطلب حماية المدنيين.

كما أكدوا ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرين من أن المجاعة تهدد المدنيين والموت يهدد المرضى والجرحى في المستشفيات.

ودعوا إلى منع تأطير الصراع كنزاع بين الشرق والغرب كما يريد البعض، لافتين إلى أهمية إيجاد حل سياسي على أساس حل الدولتين.

وأشار الأمين العام وأعضاء المجلس إلى دور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في العمل نحو السلام في المنطقة وحماية ورعاية المقدسات في القدس، فضلا عن دوره الإنساني.

كما تم بحث الشراكة بين الأردن والناتو وسبل تعزيز التعاون وبناء القدرات بين الجانبين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.

--(بترا)

ب ع/ع ط

06/11/2023 21:41:40

