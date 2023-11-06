تحذير أممي: 1.6 مليون طفل سيعانون سوء التغذية بجنوب السودان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين. أن أكثر من 1.6 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سيعانون سوء التغذية العام المقبل في جنوب السودان، بعد طفرة في الأمراض المنقولة عبر المياه بسبب الفيضانات،
ووفقاً لـ(فرانس برس) قال برنامج الأغذية العالمي "أكثر من 1.6 مليون طفل دون سنّ الخامسة يُتوقّع أن يعانوا من سوء تغذية في العام 2024". في ولاية روبكونا حيث غمرت مياه الفيضانات مساحات شاسعة من الأراضي وأجبرت مجتمعات بأكملها على العيش على جزر صغيرة منذ العام 2021، ارتفعت كلفة المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 120بالمئة منذ نيسان. ومن المتوقع أن تواجه هذه الولاية التي تقع في شمال البلد مستويات كارثية من الجوع بحلول نيسان 2024.
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جوبا ماري-إيلين ماكغرورتي "هذا هو واقع العيش على الخطوط الأمامية للأزمة المناخية". وأضافت "نشهد زيادة مقلقة جدًا في سوء التغذية، وذلك نتيجة مباشرة للعيش في ظروف عيش مكتظّ ومغمور بالمياه".
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
06/11/2023 21:29:44
MENAFN06112023000117011021ID1107381110
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