تحذير أممي: 1.6 مليون طفل سيعانون سوء التغذية بجنوب السودان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين. أن أكثر من 1.6 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سيعانون سوء التغذية العام المقبل في جنوب السودان، بعد طفرة في الأمراض المنقولة عبر المياه بسبب الفيضانات،

ووفقاً لـ(فرانس برس) قال برنامج الأغذية العالمي "أكثر من 1.6 مليون طفل دون سنّ الخامسة يُتوقّع أن يعانوا من سوء تغذية في العام 2024". في ولاية روبكونا حيث غمرت مياه الفيضانات مساحات شاسعة من الأراضي وأجبرت مجتمعات بأكملها على العيش على جزر صغيرة منذ العام 2021، ارتفعت كلفة المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 120بالمئة منذ نيسان. ومن المتوقع أن تواجه هذه الولاية التي تقع في شمال البلد مستويات كارثية من الجوع بحلول نيسان 2024.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جوبا ماري-إيلين ماكغرورتي "هذا هو واقع العيش على الخطوط الأمامية للأزمة المناخية". وأضافت "نشهد زيادة مقلقة جدًا في سوء التغذية، وذلك نتيجة مباشرة للعيش في ظروف عيش مكتظّ ومغمور بالمياه".

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

06/11/2023 21:29:44