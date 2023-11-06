الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني(بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في ‎الاتحاد الأوروبي‎ جوزيب بوريل، في سياق التشاور المستمر إزاء سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأطلع الصفدي بوريل على مجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الأميركي، أول من أمس، والموقف العربي خلال الاجتماع الذي أكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على ‎غزة وما تنتج من قتل، ورفض اعتبارها دفاعاً عن النفس.

--(بترا)

ص خ/ب ع/ ع ط

06/11/2023 21:28:06