البكار يحاضر حول الآثار الاقتصادية للحرب على غزة باليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 6 تشرين الثاني(بترا)- قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان العين الدكتور خالد البكار، إن المؤشرات الاقتصادية الأردنية لم تكن بـ أفضل حالاتها قبل العدوان الإسرائيلي الدائر على قطاع غزة، مشيرا إلى الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي.

وأضاف خلال محاضرة ألقاها بجامعة اليرموك بدعوة من كلية الأعمال والاقتصاد، بعنوان "الآثار الاقتصادية للحرب على غزة"، نظرة سريعة على اقتصادنا الوطني في ظل هذا العدوان، نجد أن القطاع السياحي مثلا والذي يُشكل 10بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتراجع بنسبة30 بالمئة.، وكذلك الحال بالنسبة للتجارة البينية مع فلسطين والمقدرة سنويا بنحو 250 مليون دينار، ستشهد تراجعا بنسبة كبيرة حتى نهاية العام الجاري.

وأكد البكار أن النمو الاقتصادي الذي بُنيت فرضية الموازنة على أساسه لن يتحقق، لأن هناك قطاعات كثيرة لن تحقق الإيرادات المطلوبة، مشيرا إلى أن كُلف الطاقة هي إحدى الجوانب التي قد تتأثر بسبب هذا العدوان، وبالتالي سيكون لها أثر سلبي على مجمل الأداء الاقتصادي.

وأوضح أن هذا العدوان، تأثيره فيما يخص الركود الاقتصادي الداخلي، من حيث تراجع الطلب على كثير من النشاطات، على اعتبار أن الإنسان في ظل الأزمات يُعاود ترتيب أولويات الإنفاق بالنسبة له ولأسرته.

--(بترا)

م.ق/أز/ ع ط

06/11/2023 20:53:51