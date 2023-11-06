البكار يحاضر حول الآثار الاقتصادية للحرب على غزة باليرموك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 6 تشرين الثاني(بترا)- قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان العين الدكتور خالد البكار، إن المؤشرات الاقتصادية الأردنية لم تكن بـ أفضل حالاتها قبل العدوان الإسرائيلي الدائر على قطاع غزة، مشيرا إلى الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها بجامعة اليرموك بدعوة من كلية الأعمال والاقتصاد، بعنوان "الآثار الاقتصادية للحرب على غزة"، نظرة سريعة على اقتصادنا الوطني في ظل هذا العدوان، نجد أن القطاع السياحي مثلا والذي يُشكل 10بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تشير التقديرات الأولية إلى أنه سيتراجع بنسبة30 بالمئة.، وكذلك الحال بالنسبة للتجارة البينية مع فلسطين والمقدرة سنويا بنحو 250 مليون دينار، ستشهد تراجعا بنسبة كبيرة حتى نهاية العام الجاري.
وأكد البكار أن النمو الاقتصادي الذي بُنيت فرضية الموازنة على أساسه لن يتحقق، لأن هناك قطاعات كثيرة لن تحقق الإيرادات المطلوبة، مشيرا إلى أن كُلف الطاقة هي إحدى الجوانب التي قد تتأثر بسبب هذا العدوان، وبالتالي سيكون لها أثر سلبي على مجمل الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن هذا العدوان، تأثيره فيما يخص الركود الاقتصادي الداخلي، من حيث تراجع الطلب على كثير من النشاطات، على اعتبار أن الإنسان في ظل الأزمات يُعاود ترتيب أولويات الإنفاق بالنسبة له ولأسرته.
--(بترا)
م.ق/أز/ ع ط
06/11/2023 20:53:51
MENAFN06112023000117011021ID1107381102
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