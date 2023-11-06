غوتيريش: الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة مساعدات إنسانية بل أزمة إنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين أن الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة مساعدة إنسانية بل إنها أزمة إنسانية.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك "إن الصراع المحتدم يهز العالم، ويهز المنطقة، والأكثر مأساوية، أنه يدمر العديد من الأرواح البريئة" مضيفا إن العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية والقصف المستمر "تضرب المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومرافق الأمم المتحدة - بما في ذلك الملاجئ".

وأعرب عن شعوره "بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها وشدد بالقول "اسمحوا لي أن أكون واضحا: لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي".

وقال غزة أصبحت مقبرة للأطفال مشيرا الى التقارير التي تفيد بأن المئات من الفتيات والفتيان يُقتلون أو يُصابون كل يوم والى انه "قُتل عدد من الصحفيين خلال فترة أربعة أسابيع أكثر من أي صراع آخر خلال ثلاثة عقود على الأقل".

وأضاف "لقد قُتل من موظفي المساعدة التابعين للأمم المتحدة عدد أكبر من أي فترة مماثلة في تاريخ منظمتنا" مضيفا إنني "أحيي جميع أولئك الذين يواصلون عملهم المنقذ للحياة على الرغم من التحديات والمخاطر الهائلة".

وقال الأمين العام "إن الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إطلاق النار الإنساني أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة" مشددا على أن "أطراف الصراع ـ بل والمجتمع الدولي ـ يواجهون مسؤولية فورية وأساسية: وقف هذه المعاناة الجماعية اللاإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لغزة بشكل كبير".

وأعلن غوتيريش عن ان الأمم المتحدة تطلق اليوم وشركاؤها نداءً إنسانيًا بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص - وهذا هو مجموع سكان قطاع غزة ونصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وقال ان بعض المساعدات المنقذة للحياة تصل إلى غزة من مصر عبر معبر رفح، "لكن المساعدات الهزيلة لا تلبي محيط الاحتياجات" وأضاف و"لنكن واضحين: معبر رفح وحده لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب"

وأشار الى عبور ما يزيد قليلا عن 400 شاحنة إلى غزة خلال الأسبوعين الماضيين فقط - مقارنة بـ 500 شاحنة يوميا قبل النزاع لكن "الأهم من ذلك، أن هذا لا يشمل الوقود، وبدون الوقود، سيموت الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة.

وقال بدون الوقود أيضا "لا يمكن ضخ المياه أو تنقيتها" ومن "الممكن أن تبدأ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في التدفق إلى الشوارع قريبًا، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض" وكذلك سوف تقطع السبل بالشاحنات المحملة بالإغاثة الحرجة".

وأكد أن "الطريق إلى الأمام واضح: وقف إطلاق النار الإنساني، الآن، واحترام جميع الأطراف لجميع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، الآن. وإطلاق سراح الرهائن في غزة دون قيد أو شرط، الآن وكذلك "حماية المدنيين والمستشفيات ومرافق الأمم المتحدة والملاجئ والمدارس، الآن".

وتابع أمين عام الأمم المتحدة يقول "المزيد من الغذاء، والمزيد من المياه، والمزيد من الأدوية وبالطبع الوقود – دخول غزة بأمان وسرعة وبالحجم المطلوب،الآن".

وأضاف "الوصول غير المقيد لإيصال الإمدادات إلى جميع الأشخاص المحتاجين في غزة، الآن، ولا ينبغي أن يكون أي من هذه النداءات مشروطا بالآخر".

وقال انه ولتحقيق كل هذا، نحتاج إلى المزيد من التمويل الآن.

وبشأن الضفة الغربية المحتلة والقدس قال أعرب غوتيريش عن شعوره "بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف واتساع نطاق الصراع حيث وصلت الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى نقطة الغليان".

وتابع"إنني أنضم إلى أسرة الأمم المتحدة في الحداد على 88 من زملائنا في الأونروا الذين قتلوا في غزة - والعديد منهم مع أفراد من أسرهم، ومن بينهم معلمون ومديرو مدارس وأطباء ومهندسون وحراس وموظفو دعم وشابة تدعى مي، كانت تعاني من ضمور العضلات، كرسيها المتحرك لم يحدا من أحلامها، لقد كانت طالبة متفوقة، وأصبحت مطورة برمجيات وكرست مهاراتها للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات للأونروا"

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

06/11/2023 20:51:49