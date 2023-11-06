منظمات أممية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- قال بيان لـرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية بشأن الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة: "إننا بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية".

وأضاف البيان، اليوم الاثنين، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "أن العالم يتابع منذ ما يقرب من شهر تطورات الأوضاع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة وهو في حالة من الصدمة والهلع إزاء الأعداد المتزايدة من الأرواح التي تُزهق والأشخاص الذين تتمزق أوصالهم.

وأضاف البيان إن عمليات القتل المروعة التي يتعرض لها عدد أكبر من المدنيين في غزة مثيرة للغضب، كما هو الحال مع حرمان 2.2 مليون فلسطيني من الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود.

وقال البيان، إنه في غزة ووفقاً لوزارة الصحة، قُتل ما يقرب من 9500 شخص، من بينهم 3900 طفل وأكثر من 2400 امرأة، ويحتاج أكثر من 23 ألف جريح إلى تلقي العلاج الفوري داخل المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها.

وأشار البيان إلى أن هناك شعب بأكمله محاصرٌ ويتعرض للهجمات، ويُحرم من الوصول إلى المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ويتعرض للقصف داخل المنازل والملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة، وهو أمر غير مقبول، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 100 هجوم تعرضت له مرافق الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أنه، قُتل العشرات من عمال الإغاثة منذ 7 تشرين الأول ، بما في ذلك 88 من وكالة الأونروا ، وهو أكبر عدد من القتلى تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق خلال صراع واحد.

وقال الموقعون على البيان أننا نجدد نداءنا إلى الأطراف لاحترام كافة التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

كما نجدد دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن،و يجب حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها – بما في ذلك المستشفيات والملاجئ والمدارس.

وأضاف البيان أنه يجب أن تدخل المزيد من المساعدات، كالغذاء والماء والدواء وبالطبع الوقود، إلى غزة على نحو آمن وسريع وبالحجم المطلوب، وأن تصل إلى الأشخاص المحتاجين، خاصة النساء والأطفال منهم، أينما كانوا، ونحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية. لقد مر 30 يوماً، كفى، ما يحدث يجب أن يتوقف الآن.

ووقع البيان كل من:منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا) "مارتن غريفيث"، الأمينة العامة لمنظمة كير الدولية "صوفيا سينيرو"، رئيس مجلس إدارة منظمة المعونة المسيحية "جين باكهيرست"، المدير التنفيذي المجلس الدولي للوكالات التطوعية "جيمي مون"، الرئيسة التنفيذية ورئيسة إنترآكشن بالنيابة "آن جودارد"، المدير العامة للمنظمة الدولية للهجرة "إيمي بوب"، الرئيسة التنفيذية لـ"ميرسي كوربس" تجادا ماكينا، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة"جانتي سويريبتو"، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً "باولا بيتانكور"، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"أخيم شتاينر"،المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان"ناتاليا كانيم"،المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"فيليبو غراندي"، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "ميمونة شريف"،المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)"كاثرين راسل"، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي "سيندي ماكين"، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس".

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ ع ط

06/11/2023 20:12:13