يوم تطوعي مفتوح في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 6 تشرين الثاني (بترا)-أمين المعايطة- نفذت مؤسسة نهر الأردن وهيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة ومديرية تنمية المجتمع المحلي، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم التطوعي المفتوح في مدرسة خولة بنت الأزور، بمشاركة 300 طالب وطالبة، ضمن فعاليات الحملة التطوعية (لأجل الأردن نتطوع)، التي تستهدف منطقتي البلد القديمة وصلاح الدين .

وأكد مدير تربيه وتعليم محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاح أهمية الأنشطة اللاصفية في تنمية مواهب وقدرات الطلبة وتطوير شخصيتهم ووعيهم في شتي المجالات .

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة عمر العشوش إن الحملة التطوعية لأجل الأردن تهدف إلى تشجيع روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع وفتح قنوات التشاركية والتشبيك مع القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع للمساهمة الفاعلة في إيجاد حلول للتحديات والقضايا الشبابية المجتمعية والتنموية.

من جانبه، أوضح مدير مركز الملكة رانيا العبد الله لتمكين المجتمعات في مؤسسة نهر الأردن، أحمد غنيمات إن فعاليات وأنشطة المؤسسة تهدف إلى تعزيز وتمكين المجتمعات المحلية وتفعيل دور الشباب وحماية حقوق الطفل، وإيجاد فرص للابتكار والإبداع لدى الأطفال واليافعين وتعزيز مهارات الشباب.

وتضمنت الفعاليات سلسلة مبادرات و برامج تطوعية في منطقتي صلاح الدين والبلد القديمة شملت حملات تنظيف وصيانة المساجد، ومبادرة الأحياء الخضراء وزراعة الأشجار، وفعاليات مدرسية توعوية وتدريبية بالشراكة والتعاون مع مديرية تنمية المجتمع المحلي ومديرية خدمات المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ، والشرطة المجتمعية، والهلال الأحمر الأردني، ومؤسسة نهر الأردن، وشركة أوربسار، والصندوق الأردني الهاشمي، مديرية التربية والتعليم، مبادرة أترك أثر والمبادرات التطوعية في محافظة العقبة.

كما تضمنت الفعاليات التدريب على صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأنشطة حافلة الابتكار المتنقلة الممولة من مجلس محافظة العقبة ومسرح الدمى، وعرض أفلام ثقافية واجتماعية هادفة، ومشاركة فريق مسرح دمى الأطفال، وتنفيذ فقرات تلي ماتش وألعاب رياضية، وتنفيذ مجموعه دورات تدريبية متخصصة بمشاركة لجنة التوعية الصحية التنموية وقسم تطوير الأحياء السكنية بمديرية تنمية المجتمع المحلي .

--(بترا)

ا م/أز / ع ط

06/11/2023 20:07:48

