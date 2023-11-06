يوم تطوعي مفتوح في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 6 تشرين الثاني (بترا)-أمين المعايطة- نفذت مؤسسة نهر الأردن وهيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة ومديرية تنمية المجتمع المحلي، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم التطوعي المفتوح في مدرسة خولة بنت الأزور، بمشاركة 300 طالب وطالبة، ضمن فعاليات الحملة التطوعية (لأجل الأردن نتطوع)، التي تستهدف منطقتي البلد القديمة وصلاح الدين .
وأكد مدير تربيه وتعليم محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاح أهمية الأنشطة اللاصفية في تنمية مواهب وقدرات الطلبة وتطوير شخصيتهم ووعيهم في شتي المجالات .
وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة عمر العشوش إن الحملة التطوعية لأجل الأردن تهدف إلى تشجيع روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع وفتح قنوات التشاركية والتشبيك مع القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع للمساهمة الفاعلة في إيجاد حلول للتحديات والقضايا الشبابية المجتمعية والتنموية.
من جانبه، أوضح مدير مركز الملكة رانيا العبد الله لتمكين المجتمعات في مؤسسة نهر الأردن، أحمد غنيمات إن فعاليات وأنشطة المؤسسة تهدف إلى تعزيز وتمكين المجتمعات المحلية وتفعيل دور الشباب وحماية حقوق الطفل، وإيجاد فرص للابتكار والإبداع لدى الأطفال واليافعين وتعزيز مهارات الشباب.
وتضمنت الفعاليات سلسلة مبادرات و برامج تطوعية في منطقتي صلاح الدين والبلد القديمة شملت حملات تنظيف وصيانة المساجد، ومبادرة الأحياء الخضراء وزراعة الأشجار، وفعاليات مدرسية توعوية وتدريبية بالشراكة والتعاون مع مديرية تنمية المجتمع المحلي ومديرية خدمات المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ، والشرطة المجتمعية، والهلال الأحمر الأردني، ومؤسسة نهر الأردن، وشركة أوربسار، والصندوق الأردني الهاشمي، مديرية التربية والتعليم، مبادرة أترك أثر والمبادرات التطوعية في محافظة العقبة.
كما تضمنت الفعاليات التدريب على صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأنشطة حافلة الابتكار المتنقلة الممولة من مجلس محافظة العقبة ومسرح الدمى، وعرض أفلام ثقافية واجتماعية هادفة، ومشاركة فريق مسرح دمى الأطفال، وتنفيذ فقرات تلي ماتش وألعاب رياضية، وتنفيذ مجموعه دورات تدريبية متخصصة بمشاركة لجنة التوعية الصحية التنموية وقسم تطوير الأحياء السكنية بمديرية تنمية المجتمع المحلي .
--(بترا)
ا م/أز / ع ط
06/11/2023 20:07:48
MENAFN06112023000117011021ID1107381099
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.