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المياه و العلوم والتكنولوجيا توقعان مذكرة في مجالات المياه وبحوثها

11/6/2023 2:38:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)-وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم بحضور مدير برنامج المياه والبيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أندرو ماكيم، مذكرة تفاهم بين الوزارة بسلطتيها وشركات المياه والجامعة لتعزيز التعاون بينهما.
وقال أبو السعود إن الاتفاقية تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في التطوير والتحديث وتعزيز وتدعيم روابط التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات البحث العلمي والجامعات خاصة في مجالات المياه وبحوثها وإيجاد مصادر مائية والإدارة الحصيفة والمستدامة لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه.
وبين أن المذكرة جاءت انطلاقاً من المتابعة الحكومية في تلبية الاستشراف الملكي السامي بالانفتاح على التجارب العلمية العالمية الحديثة من خلال البحث العلمي والتدريب والمشاركة بالمشاريع العلمية وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تقع ضمن أولويات قطاع المياه في المجالات العلمية والعملية ما سينعكس ايجابا على القطاع والعاملين فيه ورفدهم بالخبرات المطلوبة خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع ، واعتماد الجامعة كشريك بحثي وتطويري رئيسي لوزارة المياه والري ومؤسساتها بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه WGA.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في مجال المياه خاصة مع الجامعات الريادية مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث ستقوم وزارة المياه والري بواسطة فريق مختص بمتابعة حوكمة التعاون من خلال وحدة الأبحاث والابتكار المائية في الوزارة لتوجيه العمل البحثي نحو أولويات قطاع المياه وفقا للاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيتم تسهيل مهمة الباحثين للوصول الى المعلومات وتقديم مختلف أشكال الدعم العلمي وأشراك الجامعة في إيجاد حلول علمية في تحقيق الأهداف المؤسسية لقطاع المياه وعمل دراسات علمية وإيجاد الآليات الصحيحة وعمل دراسات تخدم أهداف قطاع المياه وتبادل المراجع العلمية وعرض الإنجازات وتقييمها وإيجاد الحلول الممكنة، مثمناً الدعم المتواصل للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لقطاع المياه وخاصة مشروع حوكمة المياه .
بدور، أكد السالم الشراكة الفاعلة مع وزارة المياه في تسخير أدوات البحث العلمي في الإدارة الأمثل لموارد المياه المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الجامعة ستضع إمكانياتها لإنجاح هذه الاتفاقية وإشراك العاملين في القطاع في برامج الجامعة مثل الدورات والندوات الورشات .
--(بترا)
ي ع/أز/ ع ط
06/11/2023 20:04:12

MENAFN06112023000117011021ID1107381098

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