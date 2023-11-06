مطرانية الروم الكاثوليك تقيم صلاة من أجل شهداء فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أقام المجلس الرعوي لكاتدرائية القديس جاورجيوس، اليوم الأحد، قداساً دينيا وصلاة من أجل الشهداء في غزة، ووقف الحرب وتحقيق السلام في الأراضي المقدسة.
ورفع جمهور كبير من المؤمنين، الدعاء والصلوات من أجل السلام ووقف الحرب،طالبين من الله الرحمة للشهداء ، والشفاء للجرحى.
وتخلل القداس دورة بالإنجيل والعلم الأردني والفلسطيني والفاتيكاني، وأضاءه الشموع تعبيرا على أن النور يهزم الظلام، والحياة تنتصر على الموت، كما رنمت جوقة الكاتدرائية ترنيمة يا رب السلام، أمنح بلادنا السلام.
ورفع المصلون الدعاء من أجل أن يحفظ الله الأردن من كل سوء بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير حسين، ولي العهد، وأن يمنحهما الحكمة من أجل الحفاظ على الأمن والسلام، والصلاة والعمل من أجل السلام في فلسطين والمنطقة.
--(بترا)
وهـ /أز/ ع ط
06/11/2023 20:01:02
MENAFN06112023000117011021ID1107381097
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