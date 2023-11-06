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مطرانية الروم الكاثوليك تقيم صلاة من أجل شهداء فلسطين

11/6/2023 2:38:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أقام المجلس الرعوي لكاتدرائية القديس جاورجيوس، اليوم الأحد، قداساً دينيا وصلاة من أجل الشهداء في غزة، ووقف الحرب وتحقيق السلام في الأراضي المقدسة.
ورفع جمهور كبير من المؤمنين، الدعاء والصلوات من أجل السلام ووقف الحرب،طالبين من الله الرحمة للشهداء ، والشفاء للجرحى.
وتخلل القداس دورة بالإنجيل والعلم الأردني والفلسطيني والفاتيكاني، وأضاءه الشموع تعبيرا على أن النور يهزم الظلام، والحياة تنتصر على الموت، كما رنمت جوقة الكاتدرائية ترنيمة يا رب السلام، أمنح بلادنا السلام.
ورفع المصلون الدعاء من أجل أن يحفظ الله الأردن من كل سوء بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير حسين، ولي العهد، وأن يمنحهما الحكمة من أجل الحفاظ على الأمن والسلام، والصلاة والعمل من أجل السلام في فلسطين والمنطقة.
--(بترا)
وهـ /أز/ ع ط
06/11/2023 20:01:02

MENAFN06112023000117011021ID1107381097

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