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وزير الخارجية التركي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

11/6/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، ضرورة إعلان وقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة التي تشن إسرائيل حربا عليها منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، أكد فيدان لنظيره الأميركي خلال المباحثات في أنقرة، اليوم الاثنين، على ضرورة "منع استهداف إسرائيل للمدنيين وتهجيرهم في غزة، وإعلان وقف كامل وفوري لإطلاق النار".
وخلال اللقاء، أكد الجانبان أنهما متفقان بشأن ضرورة ضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون انقطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
06/11/2023 19:59:31

MENAFN06112023000117011021ID1107381096

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