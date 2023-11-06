وزير الخارجية التركي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، ضرورة إعلان وقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة التي تشن إسرائيل حربا عليها منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، أكد فيدان لنظيره الأميركي خلال المباحثات في أنقرة، اليوم الاثنين، على ضرورة "منع استهداف إسرائيل للمدنيين وتهجيرهم في غزة، وإعلان وقف كامل وفوري لإطلاق النار".
وخلال اللقاء، أكد الجانبان أنهما متفقان بشأن ضرورة ضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون انقطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
06/11/2023 19:59:31
MENAFN06112023000117011021ID1107381096
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