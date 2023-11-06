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مدير عام المستشفيات في غزة: الوضع مأساوي وغير مسبوق على الإطلاق

11/6/2023 2:38:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)-أعلن مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت، اليوم الاثنين، استشهاد وإصابة عدد من نزلاء المستشفيات في غارات للاحتلال.

وقال إن مستشفيات الأطفال هي أيضا عرضة لهجمات وغارات الاحتلال، مشيرا إلى إجلاء عدد من الجرحى من المستشفيات بعد استهداف الاحتلال لها.

وأضاف، أن الوضع في القطاع مأساوي وغير مسبوق على الإطلاق، معتبرا أن استهداف المستشفيات وإخراجها من الخدمة هو قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وفي السياق قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، أنه جرى تدمير 12 من سيارات الإسعاف والإغاثة نتيجة غارات الاحتلال.

وأوضح أنه جرى إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه، مشيرا أن الاحتلال يستهدف القوافل التي تقل الجرحى والمساعدات والإغاثة.

--(بترا)


رصد / ف ق/ ع ط

06/11/2023 19:55:24

MENAFN06112023000117011021ID1107381095

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