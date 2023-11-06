مدير عام المستشفيات في غزة: الوضع مأساوي وغير مسبوق على الإطلاق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)-أعلن مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت، اليوم الاثنين، استشهاد وإصابة عدد من نزلاء المستشفيات في غارات للاحتلال.
وقال إن مستشفيات الأطفال هي أيضا عرضة لهجمات وغارات الاحتلال، مشيرا إلى إجلاء عدد من الجرحى من المستشفيات بعد استهداف الاحتلال لها.
وأضاف، أن الوضع في القطاع مأساوي وغير مسبوق على الإطلاق، معتبرا أن استهداف المستشفيات وإخراجها من الخدمة هو قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وفي السياق قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، أنه جرى تدمير 12 من سيارات الإسعاف والإغاثة نتيجة غارات الاحتلال.
وأوضح أنه جرى إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه، مشيرا أن الاحتلال يستهدف القوافل التي تقل الجرحى والمساعدات والإغاثة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
06/11/2023 19:55:24
MENAFN06112023000117011021ID1107381095
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