التربية النيابية تبحث موضوع طلبة الطب المفصولين أكاديميًا من اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، أن اللجنة لن تسمح بوجود طبقية في التعليم، مضيفًا أنه من حق أي طالب دراسة التخصص الذي يرغب به وفق تحصيله الأكاديمي.

واستغرب، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، جرى فيه بحث موضوع طلبة الطب المفصولين أكاديميًا من جامعة اليرموك بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، وعميد كلية الطب في الجامعة الدكتورة منار اللواما، تخفيض أعداد المقبولين لدراسة تخصص الطب في الجامعات الحكومية، بينما يتم زيادتها في الجامعات الخاصة.

وأوضح أن "التربية النيابية" عقدت اجتماعًا أمس مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، يُعنى بنفس الموضوع، لافتًا إلى تأكيد رؤساء الجامعات قدرتهم على التكيف مع أي وضعية لاستيعاب عدد أكبر بقليل عن العدد المُحدد، بينما أكدت بعض الجامعات قدرتها على استيعاب ما بين 70 و80 طالبًا وطالبة، زيادة على العدد الموجود".

وبين المومني أن هذا الإجراء من شأنه "تعزيز مفهوم طبقية التعليم، الأمر الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا، كونها أضرت بمصلحة الطالب".

وأشاد بسمعة الجامعات الأردنية، وما تتمتع به من كفاءة يشهد لها القاصي والداني.

ووفق المومني، أوصت "التعليم النيابية"بضرورة إعادة النظر بالقرار الصادر من مجلس العمداء، ومنح الطلبة فُرصة أخيرة لتصويب أوضاعهم للحفاظ على مسيرتهم التعليمية، بما يتناسب مع مصلحة الطلبة والجامعة.

وفيما يتعلق بقضية الطلبة المفصولين أكاديميًا، دعت اللجنة مجلس العمداء في الجامعة إلى إعادة النظر بهذا القرار، مُشيرًا إلى أنه يفترض بالتعليمات الجديدة أن تراعي الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة.

وفيما أقر مساد بأن الجامعات تواجه العديد من التحديات، من بينها كثرة أعداد الطلبة المقبولين في دراسة الطب، أكد أنه من حق الطالب الأردني دراسة التخصصات الطبية وفق رغباته وميوله، وحسب القوانين والتعليمات.

وأشار إلى أن هناك سياسات تصدر بين الحين والآخر، كان آخرها قرار مجلس التعليم العالي القاضي بخفض أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان، بناء على تقرير من لجنة الموارد البشرية، بين "زيادة في أعداد المقبولين ضمن تخصصات الطب في الجامعات".

وأوضح مساد أنه سيتم إعادة دراسة الموضوع، والنظر بتوصية "التربية النيابية"، وعرضها على مجلس العمداء.

بدورها، قالت اللواما إن الجامعة مع الطلبة، بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن في تخريج طبيب كفؤ، مُضيفة أن التعليمات مُتشابهة في جميع الجامعات الأردنية بنسبة تصل إلى 90 أو 95 بالمئة، حيث نقوم بدورنا بتطبيق تلك التعلميات.

من جانبهم، دعا النواب الحضور: محمد عكور، خالد أبو حسان، علي الطراونة، إسماعيل المشاقبة، إلى ضرورة إيجاد حلول مُناسبة للطلبة، ووضع معيار ثابت دون المساس في حقوق الطلبة.

من جهتهم، استعرض عدد من طلبة تخصص الطب المفصولين أكاديميًا من جامعة اليرموك، أبرز شكواهم والمتعلقة بفصلهم من تخصصاتهم، بسبب علامة إلى أربع علامات.

وأوضحوا أنه جرى إلحاق عقوبة الفصل الأكاديمي من الدراسة نهاية الأسبوع الماضي بعد مرور شهر على بداية الفصل الدراسي الأول.

وأكدوا أن مطلبهم هو إعطائهم فُرصة أُخرى أخيرة واستثنائهم لتحسين مُعدلاتهم، إسوة بباقي كليات الطب بالجامعات الأردنية، علمًا بأنهم استنفذوا فُرصهم سابقًا.

--(بترا)

م خ/أز/ ع ط

06/11/2023 19:47:47