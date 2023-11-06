صرف دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل نهاية الشهر الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر أيلول من العام الحالي، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 الشهر الحالي.

ودعا مدير عام الهيئة، المهندس عبدالرحيم الوريكات، المشغلين الذين لم يستخدموا هذا الدعم لشهر تموز وآب بالإضافة لشهر أيلول أن يسارعوا لاستخدامه قبل 31 كانون الأول المقبل كونه سيتم إنهاء الاستخدام لهذا الدعم في هذا التاريخ وإغلاق البيانات المالية للعام الحالي.

وأكد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر أيلول من الربع الثالث لهذا العام، موضحاً أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن.

وأشار إلى أن الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.

وقال إن "صرف المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق أرتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف على المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة".

--(بترا)

ع ن/أز/ ع ط

06/11/2023 19:43:11