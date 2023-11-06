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خارجية النواب تُشيد بجهود الملك تجاه أهل غزة

11/6/2023 2:38:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني -(بترا)- أشادت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأهل في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، والالتفاف خلف القيادة، والقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وثمنت، في بيان صحفي على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، اليوم الاثنين، جهود الجيش العربي بإنزال مُساعدات طبية للمُستشفى الميداني الأردني في غزة، بتوجيهات من جلالة الملك، مُعربة عن فخرها بالدور الإنساني الذي تقوم به طواقم "الميداني الأردني" على الرغم من استمرار القصف الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال حينا إن الأردن هو الأقرب لفلسطين، وسيبقى السند الحقيقي والداعم للغزيين، الذين يتعرضون إلى أبشع عدوان في التاريخ، داعيًا إلى ضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، فورًا، ومواصلة الجهود لإيصال المُساعدات الإنسانية للأهل هُناك.
--(بترا)
م خ/أز/ ع ط
06/11/2023 19:48:55

MENAFN06112023000117011021ID1107381092

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