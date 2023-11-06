مهيدات يُطلع وفدا عراقيا على مستوى الصناعة الدوائية في شركة الحكمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - أطلع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، خلال زيارته اليوم الإثنين إلى شركة الحكمة، برفقة وفد عراقي تستضيفه المؤسسة، على المستوى المتقدم للصناعة الدوائية الوطنية في الشركة.

وأشار مهيدات إلى أن زيارة شركة الحكمة جاءت ضمن عدة جولات ميدانية للوفد لعدة مصانع دوائية أردنية، لإطلاعهم على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية الأردنية، وتجربتها في التوسع في تصنيع أصناف دوائية جديدة ومتطورة، لافتا إلى أن شركة الحكمة واحدة من الشركات الأردنية العالمية.

وجرى خلال الزيارة مناقشة خطط وبرامج التعاون المشترك في مجال الأدوية وسبل التعاون مع المؤسسة وشركات الأدوية الأردنية في دعم التوجه نحو الوصول إلى دواء آمن وفعال وسعره مناسب، ويخضع للرقابة والتصنيع والتحليل والتخزين بأساليب معيارية.

من جانبه، لفت نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة الحكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن دروزة، إلى أن السوق العراقي من أول الأسواق التي تم البدء بالدخول إليها، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المشترك في مجال الصناعة الدوائية والبناء على التعاون الموجود من خلال تصدير المستحضرات الدوائية ذات القيمة المضافة وبشكل تكاملي مع الصناعة العراقية المحلية.

وأبدى دروزة ترحيبه بفكرة إنشاء هيئة عراقية رقابية على الأدوية تحاكي تجربة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، والتي تعتبر جهة مرجعية انتقلت تجربتها لعدة دول بصفتها إحدى السلطات الرقابية الموثوقة وعالية الكفاءة ، وذلك بحضور مستشار الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور صلاح المواجدة .

ويضم الوفد الذي تستضيفه المؤسسة، بهدف الإطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء ودراستها بشكل جيد للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق ، نقيب صيادلة العراق الدكتور مصطفى الهيتي، وخبراء في المجال الدوائي والأكاديمي.

--(بترا)





ع د/ ف م/ ع ط

06/11/2023 18:56:44