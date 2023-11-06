Monday, 06 November 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهيدات يُطلع وفدا عراقيا على مستوى الصناعة الدوائية في شركة الحكمة

11/6/2023 2:38:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - أطلع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، خلال زيارته اليوم الإثنين إلى شركة الحكمة، برفقة وفد عراقي تستضيفه المؤسسة، على المستوى المتقدم للصناعة الدوائية الوطنية في الشركة.

وأشار مهيدات إلى أن زيارة شركة الحكمة جاءت ضمن عدة جولات ميدانية للوفد لعدة مصانع دوائية أردنية، لإطلاعهم على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية الأردنية، وتجربتها في التوسع في تصنيع أصناف دوائية جديدة ومتطورة، لافتا إلى أن شركة الحكمة واحدة من الشركات الأردنية العالمية.

وجرى خلال الزيارة مناقشة خطط وبرامج التعاون المشترك في مجال الأدوية وسبل التعاون مع المؤسسة وشركات الأدوية الأردنية في دعم التوجه نحو الوصول إلى دواء آمن وفعال وسعره مناسب، ويخضع للرقابة والتصنيع والتحليل والتخزين بأساليب معيارية.

من جانبه، لفت نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة الحكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن دروزة، إلى أن السوق العراقي من أول الأسواق التي تم البدء بالدخول إليها، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المشترك في مجال الصناعة الدوائية والبناء على التعاون الموجود من خلال تصدير المستحضرات الدوائية ذات القيمة المضافة وبشكل تكاملي مع الصناعة العراقية المحلية.

وأبدى دروزة ترحيبه بفكرة إنشاء هيئة عراقية رقابية على الأدوية تحاكي تجربة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، والتي تعتبر جهة مرجعية انتقلت تجربتها لعدة دول بصفتها إحدى السلطات الرقابية الموثوقة وعالية الكفاءة ، وذلك بحضور مستشار الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور صلاح المواجدة .

ويضم الوفد الذي تستضيفه المؤسسة، بهدف الإطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء ودراستها بشكل جيد للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق ، نقيب صيادلة العراق الدكتور مصطفى الهيتي، وخبراء في المجال الدوائي والأكاديمي.

--(بترا)


ع د/ ف م/ ع ط

06/11/2023 18:56:44

MENAFN06112023000117011021ID1107381091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث