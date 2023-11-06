مهيدات يُطلع وفدا عراقيا على مستوى الصناعة الدوائية في شركة الحكمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - أطلع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، خلال زيارته اليوم الإثنين إلى شركة الحكمة، برفقة وفد عراقي تستضيفه المؤسسة، على المستوى المتقدم للصناعة الدوائية الوطنية في الشركة.
وأشار مهيدات إلى أن زيارة شركة الحكمة جاءت ضمن عدة جولات ميدانية للوفد لعدة مصانع دوائية أردنية، لإطلاعهم على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الدوائية الأردنية، وتجربتها في التوسع في تصنيع أصناف دوائية جديدة ومتطورة، لافتا إلى أن شركة الحكمة واحدة من الشركات الأردنية العالمية.
وجرى خلال الزيارة مناقشة خطط وبرامج التعاون المشترك في مجال الأدوية وسبل التعاون مع المؤسسة وشركات الأدوية الأردنية في دعم التوجه نحو الوصول إلى دواء آمن وفعال وسعره مناسب، ويخضع للرقابة والتصنيع والتحليل والتخزين بأساليب معيارية.
من جانبه، لفت نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة الحكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن دروزة، إلى أن السوق العراقي من أول الأسواق التي تم البدء بالدخول إليها، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون المشترك في مجال الصناعة الدوائية والبناء على التعاون الموجود من خلال تصدير المستحضرات الدوائية ذات القيمة المضافة وبشكل تكاملي مع الصناعة العراقية المحلية.
وأبدى دروزة ترحيبه بفكرة إنشاء هيئة عراقية رقابية على الأدوية تحاكي تجربة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، والتي تعتبر جهة مرجعية انتقلت تجربتها لعدة دول بصفتها إحدى السلطات الرقابية الموثوقة وعالية الكفاءة ، وذلك بحضور مستشار الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور صلاح المواجدة .
ويضم الوفد الذي تستضيفه المؤسسة، بهدف الإطلاع على التجربة الأردنية في تأسيس مؤسسة تعنى بالرقابة على الغذاء والدواء ودراستها بشكل جيد للاستفادة منها في تأسيس مؤسسة على غرارها في العراق ، نقيب صيادلة العراق الدكتور مصطفى الهيتي، وخبراء في المجال الدوائي والأكاديمي.
--(بترا)
ع د/ ف م/ ع ط
06/11/2023 18:56:44
MENAFN06112023000117011021ID1107381091
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