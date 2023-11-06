رئيس النواب يبحث وأمين عمان تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، بدار المجلس، مع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم المواطن والمدينة تنمويًا.

وأكد الصفدي أهمية ترجمة رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالنهوض بالواقع التنموي والخدماتي في كل محافظات المملكة.

وشدد على ضرورة التنسيق والتشاركية مع الأمانة، في أكثر من مجال، بما يعود بالنفع على المواطن، انطلاقًا من مبدأ تعزيز التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما أكد الصفدي أهمية تسهيل الخدمات التي تقدمها الأمانة للمواطنين، خصوصا خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع بُنية تحتية، بغية الوصول إلى مصاف مدن عالمية في مجال البنى التحتية.

من جهته، أكد الدكتور الشواربة استعداد كوادر أمانة عمان للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، مبينا أن الفرق المُتخصصة في الأمانة انتهت من عمليات تنظيف مجاري السيول والأودية المفتوحة، إضافة إلى تفقد وصيانة المضخات في الأنفاق والمولدات الكهربائية، وتجهيز الكوادر البشرية والفنية العاملة على خطة الطوارئ مع تجهيز المعدات والآليات وتفقدها وصيانتها.

وأضاف "نعمل على تنفيذ مشاريع من شأنها تعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية"، مستعرضا سياسات واستراتيجية عمل أمانة عمان.

--(بترا)

م خ/رق

06/11/2023 18:51:08