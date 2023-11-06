رئيس النواب يبحث وأمين عمان تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، بدار المجلس، مع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم المواطن والمدينة تنمويًا.
وأكد الصفدي أهمية ترجمة رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالنهوض بالواقع التنموي والخدماتي في كل محافظات المملكة.
وشدد على ضرورة التنسيق والتشاركية مع الأمانة، في أكثر من مجال، بما يعود بالنفع على المواطن، انطلاقًا من مبدأ تعزيز التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما أكد الصفدي أهمية تسهيل الخدمات التي تقدمها الأمانة للمواطنين، خصوصا خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع بُنية تحتية، بغية الوصول إلى مصاف مدن عالمية في مجال البنى التحتية.
من جهته، أكد الدكتور الشواربة استعداد كوادر أمانة عمان للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، مبينا أن الفرق المُتخصصة في الأمانة انتهت من عمليات تنظيف مجاري السيول والأودية المفتوحة، إضافة إلى تفقد وصيانة المضخات في الأنفاق والمولدات الكهربائية، وتجهيز الكوادر البشرية والفنية العاملة على خطة الطوارئ مع تجهيز المعدات والآليات وتفقدها وصيانتها.
وأضاف "نعمل على تنفيذ مشاريع من شأنها تعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية"، مستعرضا سياسات واستراتيجية عمل أمانة عمان.
--(بترا)
م خ/رق
06/11/2023 18:51:08
MENAFN06112023000117011021ID1107381090
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