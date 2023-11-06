استشهاد 6 فلسطينيين شرق رفح
التاريخ
11/6/2023 2:38:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 6 فلسطينيين وأصيب العشرات في استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق رفح في قطاع غزة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف طائرات الاحتلال الطابق الأخير لمبنى القدس بمجمع الشفاء الطبي.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
06/11/2023 18:45:35
MENAFN06112023000117011021ID1107381089
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