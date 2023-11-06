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استشهاد 6 فلسطينيين شرق رفح

11/6/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 6 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 6 فلسطينيين وأصيب العشرات في استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق رفح في قطاع غزة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف طائرات الاحتلال الطابق الأخير لمبنى القدس بمجمع الشفاء الطبي.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
06/11/2023 18:45:35

MENAFN06112023000117011021ID1107381089

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