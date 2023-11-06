Monday, 06 November 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل مجندة إسرائيلية في القدس

11/6/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 6 تشرين ثاني (بترا)- أعلنت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل مجندة إسرائيلية من حرس الحدود، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها في عملية بالقدس نفذها صباح اليوم فلسطيني قرب باب الساهرة بمدينة القدس المحتلة.

--(بترا)


م ف/ن ح

06/11/2023 18:28:48

MENAFN06112023000117011021ID1107381088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث