مقتل مجندة إسرائيلية في القدس

القدس المحتلة 6 تشرين ثاني (بترا)- أعلنت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل مجندة إسرائيلية من حرس الحدود، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها في عملية بالقدس نفذها صباح اليوم فلسطيني قرب باب الساهرة بمدينة القدس المحتلة.

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