مقتل مجندة إسرائيلية في القدس

مقتل مجندة إسرائيلية في القدس
التاريخ
11/6/2023 2:38:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 6 تشرين ثاني (بترا)- أعلنت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل مجندة إسرائيلية من حرس الحدود، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها في عملية بالقدس نفذها صباح اليوم فلسطيني قرب باب الساهرة بمدينة القدس المحتلة.
--(بترا)
م ف/ن ح
06/11/2023 18:28:48
MENAFN06112023000117011021ID1107381088
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