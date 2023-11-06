فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الثلاثاء، لغايات إجراء الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، إن فصل التيار سيشمل منطقتي وادي الريان، وأبو هابيل، وسيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 عصراً.

-- (بترا)

أ غ /ن ح/رق

06/11/2023 18:23:38