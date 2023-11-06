فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا
التاريخ
11/6/2023 2:38:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 6 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الثلاثاء، لغايات إجراء الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، إن فصل التيار سيشمل منطقتي وادي الريان، وأبو هابيل، وسيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 عصراً.
-- (بترا)
أ غ /ن ح/رق
06/11/2023 18:23:38
MENAFN06112023000117011021ID1107381087
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