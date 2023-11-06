استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم

رام الله 6 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 3 فلسطينيين مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال حاصرت 3 شبان في مركبتهم واستهدفتهم بالرصاص، ما أدى إلى استشهادهم. --(بترا) م ف/ن ح/رق 06/11/2023 18:22:06

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