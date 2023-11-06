منتدى الاستراتيجيات: العمل المؤقت عبر الإنترنت فرصة لزيادة مشاركة الشباب والمرأة اقتصاديا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، ملخص سياسات بعنوان "اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت: فرص عمل مشجعة للشباب الأردني"، لتسليط الضوء على هذا النوع من العمل عن بعد، وفرصه الكامنة في معالجة البطالة، وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وإنتاجية الشركات.

وقال المنتدى في الملخص إن الأردن يمكن أن يستفيد من فرص العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، كإجراء قصير المدى للتغلب على تحديات سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في المناطق الأقل حظًّا.

وأضاف أن هذا النوع من العمل يسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق، ويزيد من مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأوضح أنه يمكن للشركات الاستفادة من فرص العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت خاصة الناشئة منها، من خلال وصولها إلى المواهب، والخبرات، والمهارات المطلوبة، ما يخفض التكاليف عليها، ويزيد من مناعتها للبقاء، ونموها، واستمرارها ما يؤدي إلى تحسين كفاءتها وتعزيز إنتاجيتها، واستحداث وظائف جديدة على مستوى الاقتصاد ككل.

ودعا المنتدى في توصياته للاستفادة من إمكانات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، إلى توفير الوصول الميسر للإنترنت، وللأجهزة الرقمية، وبكلف منخفضة، وتوسيع نطاق تغطية مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في القطاع غير الرسمي، وإنشاء نماذج شراكات مبتكرة مع منصات الإنترنت والقطاع الخاص للمشاركة في تصميم برامج تتيح تأمينات اجتماعية مناسبة لطبيعة عملهم، أو تقدم الدعم والتدريب للفئات المحرومة والأكثر احتياجًا لتمكينهم من الحصول على الدخل.

وشدّد على أهمية التركيز على تعليم المهارات الرقمية، ومهارات التواصل، خاصة للشباب والنساء، ووضع آليات لجمع البيانات وتتبعها بانتظام حول العمل المؤقت عبر الإنترنت بشكل ممنهج.

وأكد الملخص أن العمل الحر عبر الإنترنت يشكل تحولًا كبيرًا في طريقة التوظيف وتقديم الخدمات، ويقدم فرصًا جديدة للأفراد لتطوير مهاراتهم وكسب الدخل من خلال العمل بشكل مستقل.

وبين أن قطاع العمل الحر عبر الإنترنت ينمو بسرعة هائلة، إذ ارتفعت نسبة النمو في وظائف العمل الحر المعلنة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الأعوام 2016و 2020، بواقع 100 بالمئة.

وعرض المنتدى في ملخصه لتقرير نشره البنك الدولي في أيلول الماضي بعنوان "العمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل المؤقت عبر الإنترنت"، الذي تضمن دراسات استقصائية في 17 دولة وبـ 12 لغة، ومقابلات شخصية مع ممثلين من مختلف القطاعات.

وبيّن تقرير البنك الدولي أن هذا النوع من العمل ينطوي على نوعين من الفرص؛ الأول عمل حر عبر الإنترنت، لتنفيذ مشاريع طويلة الأمد تتطلب مهارات عالية أو متوسطة كتطوير البرمجيات، والتصميم الجرافيكي، والتسويق الإلكتروني، والكتابة، والترجمة، وتقديم الاستشارات القانونية أو الإدارية، والثاني أعمال صغرى أو متناهية الصغر وهي مهام تنجز بمهارات بسيطة وفي وقت قصير، مثل: تحرير الصور، ونسخ النصوص، وإدخال البيانات، وإجراء المسوحات.

وأشار التقرير أنه لا توجد عوائق كبيرة أمام الأعمال الصغرى مقارنة بمتطلبات العمل الحر عبر الإنترنت ما يجعل منها فرصة جذابة لتوليد الدخل للعاطلين عن العمل، الذين لا يمتلكون مهارات متخصصة عالية.

وأشار التقرير إلى وجود 545 منصة عمل حرّ مؤقت عبر الإنترنت في 63 دولة، بينما يعيش العاملون والعملاء عبر هذه المنصات في 186 دولة

وبين أن عدد العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت يصل إلى حوالي 435 مليون فرد في العالم، وتصل نسبة قطاع العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت إلى ما يقارب 12.5بالمئة من سوق العمل العالمي،

وأوضح التقرير أن معظم العاملين في مجال الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت، هم شباب أو طلاب تقل أعمارهم عن 30 عاما، وأن بين كل 100 وظيفة عمل حر عبر الانترنت يعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يذهب 56 منها للإناث مقابل 44 للذكور

. وأشار التقرير إلى أن حجم الطلب على العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت يزيد في البلدان النامية، بينما تفضل أقل من نصف الشركات في البلدان المتقدمة هذا النوع من العمل.

وبين أن مهارات الاتصال وإدارة الوقت هي الأكثر أهمية ضمن المهارات المطلوبة في مجال وظائف العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، بغض النظر عن مستوى التعليم أو الجنس.

وعرض التقرير لتحديات يواجهها العاملون في وظائف العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، منها حاجتهم للوصول إلى الإنترنت أو الأجهزة الرقمية، وعدم توفير دخل مستقر، أو مسارات مهنية واضحة للتقدم الوظيفي، علاوة على احتمالية أن تتعرض النساء والعاملون في البلدان النامية إلى التمييز، من حيث فرص الحصول على المهام ذات الأجور العالية.

وأشار إلى أن التحدي الأبرز هو عدم شمول العاملين بأي تغطية تأمينية للحماية الاجتماعية من خلال منصات عملهم؛ مبينا أن نسبة القوى العاملة في القطاع غير الرسمي في البلدان ذات الدخل المنخفض تصل إلى أكثر من 90 بالمئة (بما في ذلك العمل بوظائف مؤقتة عبر الإنترنت)، ما يحرمهم من الحماية الاجتماعية، أو من الحصول على حقوق العمل وفق القوانين والتشريعات القائمة في تلك البلدان.

--(بترا)

رش/ن ح/رق

06/11/2023 18:16:09