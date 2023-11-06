التعاون الإسلامي تشيد بمبادرة الإنزال الجوي الأردني

التعاون الإسلامي تشيد بمبادرة الإنزال الجوي الأردني
التاريخ
11/6/2023 2:38:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية، التي تضمنت إنزالا جويا عاجلا بواسطة القوات المسلحة الأردنية لمساعدات إنسانية ودوائية لصالح المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الإثنين، ان المساندة جاءت لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها أهالي القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.
--(بترا)
رصد/رق
06/11/2023 18:00:37
MENAFN06112023000117011021ID1107381083
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