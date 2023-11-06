التعاون الإسلامي تشيد بمبادرة الإنزال الجوي الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية، التي تضمنت إنزالا جويا عاجلا بواسطة القوات المسلحة الأردنية لمساعدات إنسانية ودوائية لصالح المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الإثنين، ان المساندة جاءت لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها أهالي القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

--(بترا)

رصد/رق

06/11/2023 18:00:37