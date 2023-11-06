إنتاج تدعو الشركات للانضمام إلى مبادرة دعم قطاع التكنولوجيا في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، الشركات في الأردن للانضمام إلى المبادرة الإغاثية لدعم إعادة إعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة، من خلال "صندوق غزة للتعافي السريع".
وبحسب بيان للجمعية اليوم الإثنين، أطلق الصندوق، اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، الذي يضم أكثر من 180 شركة فلسطينية، منها نسبة كبيرة في غزة، والتي تواجه تحديات جمّة جراء الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والإنسانية.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للصندوق، إلى التدخل العاجل لحظة وقف الحرب لإيجاد واستئجار مبنى مزود بالكهرباء والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الأساسية التي بدورها تمكن الرياديين والشركات الناشئة والمتضررة من العودة السريعة لعملها ومحاولة مساعدة الشركات على التعافي.
وقال رئيس هيئة المديرين لـجمعية "إنتاج"، عيد الصويص، إنه في ظل الأحداث الأليمة التي تمر بها غزة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية والقطاع البشري، بات من الضروري تضافر جهود جميع الأطراف للمساهمة في عملية الإعمار.
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى توفير المقرات المجهزة بالكهرباء والإنترنت والأجهزة الأساسية لتمكين الشركات من استئناف أعمالها بأسرع وقت ممكن، كما سيسهم الصندوق في توثيق الأضرار وجمع البيانات الضرورية للتواصل مع الجهات الدولية لتأمين المساعدة العاجلة.
ودعت الجمعية، الشركات الراغبة في الحصول على معلومات إضافية، إلى التواصل معها مباشرة للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع.
-- (بترا)
غ ح/ ف م/رق
06/11/2023 17:34:13
MENAFN06112023000117011021ID1107381082
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