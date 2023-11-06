إنتاج تدعو الشركات للانضمام إلى مبادرة دعم قطاع التكنولوجيا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، الشركات في الأردن للانضمام إلى المبادرة الإغاثية لدعم إعادة إعمار وتأهيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غزة، من خلال "صندوق غزة للتعافي السريع".

وبحسب بيان للجمعية اليوم الإثنين، أطلق الصندوق، اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، الذي يضم أكثر من 180 شركة فلسطينية، منها نسبة كبيرة في غزة، والتي تواجه تحديات جمّة جراء الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والإنسانية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للصندوق، إلى التدخل العاجل لحظة وقف الحرب لإيجاد واستئجار مبنى مزود بالكهرباء والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الأساسية التي بدورها تمكن الرياديين والشركات الناشئة والمتضررة من العودة السريعة لعملها ومحاولة مساعدة الشركات على التعافي.

وقال رئيس هيئة المديرين لـجمعية "إنتاج"، عيد الصويص، إنه في ظل الأحداث الأليمة التي تمر بها غزة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية والقطاع البشري، بات من الضروري تضافر جهود جميع الأطراف للمساهمة في عملية الإعمار.

وأضاف أن الصندوق يسعى إلى توفير المقرات المجهزة بالكهرباء والإنترنت والأجهزة الأساسية لتمكين الشركات من استئناف أعمالها بأسرع وقت ممكن، كما سيسهم الصندوق في توثيق الأضرار وجمع البيانات الضرورية للتواصل مع الجهات الدولية لتأمين المساعدة العاجلة.

ودعت الجمعية، الشركات الراغبة في الحصول على معلومات إضافية، إلى التواصل معها مباشرة للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع.

-- (بترا)

غ ح/ ف م/رق

06/11/2023 17:34:13