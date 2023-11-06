روسيا : نؤيد عقد مؤتمر دولي حول السلام في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 6 تشرين الثاني (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تؤيد العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي من أجل السلام.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي : "على خلفية التصعيد غير المسبوق للعنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي".
وأضاف البيان:"تؤيد روسيا هذا الموقف بقوة، وقد دافعت دائما عن الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف في معالجة مشاكل التسوية في الشرق الأوسط". --(بترا)
س ح/ف ق
06/11/2023 17:07:17
MENAFN06112023000117011021ID1107381080
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