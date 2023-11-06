روسيا : نؤيد عقد مؤتمر دولي حول السلام في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 6 تشرين الثاني (بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تؤيد العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي من أجل السلام.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي : "على خلفية التصعيد غير المسبوق للعنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي".

وأضاف البيان:"تؤيد روسيا هذا الموقف بقوة، وقد دافعت دائما عن الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف في معالجة مشاكل التسوية في الشرق الأوسط". --(بترا)

س ح/ف ق

06/11/2023 17:07:17