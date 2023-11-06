الاحتلال يقصف مبنى في مجمع الشفاء الطبي بغزة
التاريخ
11/6/2023 2:38:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 تشرين الثاني(بترا)- من امجد الشوا- قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى القدس في مجمع الشفاء الطبي بغزة الذي يضم المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية.
كما قصفت طائرات الاحتلال ألواح الطاقة الشمسية في المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء.
--(بترا)
ا ش/ ف م
06/11/2023 16:54:52
MENAFN06112023000117011021ID1107381079
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