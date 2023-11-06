الاحتلال يقصف مبنى في مجمع الشفاء الطبي بغزة

غزة 6 تشرين الثاني(بترا)- من امجد الشوا- قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى القدس في مجمع الشفاء الطبي بغزة الذي يضم المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية. كما قصفت طائرات الاحتلال ألواح الطاقة الشمسية في المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء. --(بترا) ا ش/ ف م 06/11/2023 16:54:52

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