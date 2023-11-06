معبر رفح بين قطاع غزة ومصر مفتوح لسفر الأجانب والمصريين

معبر رفح بين قطاع غزة ومصر مفتوح لسفر الأجانب والمصريين
التاريخ
11/6/2023 2:38:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 تشرين الثاني (بترا)- من امجد الشوا- أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، أن معبر رفح البري مع مصر مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ الأول من الشهر الحالي، فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد اسمه في الكشوف حسب ما ورد من الجانب المصري.
--(بترا)
ا ش/ف م
06/11/2023 16:34:28
MENAFN06112023000117011021ID1107381077
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