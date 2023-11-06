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معبر رفح بين قطاع غزة ومصر مفتوح لسفر الأجانب والمصريين

11/6/2023 2:38:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 6 تشرين الثاني (بترا)- من امجد الشوا- أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، أن معبر رفح البري مع مصر مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ الأول من الشهر الحالي، فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد اسمه في الكشوف حسب ما ورد من الجانب المصري.
--(بترا)
ا ش/ف م
06/11/2023 16:34:28

MENAFN06112023000117011021ID1107381077

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