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8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال قطاع غزة

11/6/2023 2:38:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 6 تشرين الثاني (بترا)- استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ففي النصيرات وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد صلاح شحادة، كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلاً في بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني في غارة استهدفت منزلا في القرارة شمال شرق خانيونس، فيما أصيب فلسطينيون بينهم مريض في قسم العناية المركزة في مستشفى القدس في غزة، جراء قصف الاحتلال العنيف لمحيط المستشفى في منطقة تل الهوى.
--(بترا)
أ ش/ ن ح
06/11/2023 16:30:10

MENAFN06112023000117011021ID1107381076

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