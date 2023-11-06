8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 تشرين الثاني (بترا)- استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ففي النصيرات وسط القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد صلاح شحادة، كما استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلاً في بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني في غارة استهدفت منزلا في القرارة شمال شرق خانيونس، فيما أصيب فلسطينيون بينهم مريض في قسم العناية المركزة في مستشفى القدس في غزة، جراء قصف الاحتلال العنيف لمحيط المستشفى في منطقة تل الهوى.
--(بترا)
أ ش/ ن ح
06/11/2023 16:30:10
MENAFN06112023000117011021ID1107381076
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