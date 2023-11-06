نواب يثمنون إرسال الأردن طائرة مساعدات طبية ودوائية لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- ثمنت لجان نيابية اليوم الاثنين، مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعمة للأشقاء في فلسطين، وإرسال طائرة تحمل مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية علي الغزاوي، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، لبحث آلية عملها في الفترة المُقبلة، إن موقف جلالة الملك ثابت وراسخ لا يلين، في دعم القضية الفلسطينية، ووقف المُعاناة التي يتعرض لها الأهل في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدًا ضرورة المحافظة على الأمن الداخلي، والالتفاف خلف القيادة، لما فيه مصلحة البلاد.

من جهة ثانية، أشار الغزاوي إلى اهتمام جلالة الملك، وسمو الأمير الحُسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بكُل القضايا المُتعلقة بالتغير المناخي والبيئة، كونها تُشكل خارطة طريق لعمل اللجنة، نظرًا لما يشهده العالم من إنعكاسات للتغير المناخي.

بدورهم، أوضح النواب الحضور: مروة الصعوب، وريما العموش، وتيسير كريشان، ومحمد العلاقمة، أن اللجنة معنية بكُل مشاريع القوانين المُتعلقة بالبيئة والمناخ.

وأعرب رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية عن فخرهم واعتزازهم بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجهاته للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المتمثلة بإرسال طائرة تحمل مُساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة، النائب فراس العجارمة، "إن الكيان الصهيوني المُحتل لا يؤمن بحل الدولتين"، مضيفًا أن ذلك يعني بأن المنطقة والإقليم سيشهدان صراعًا مُستمرًا، ولن تنعم المنطقة بالسلام، ما لم تلتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمُعاهدات والاتفاقيات، وتوقف عدوانها الغاشم على غزة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية، بعنوان "موقف الأردني تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، عقدتها اللجنة اليوم الاثنين، مع مجموعة من الشباب المُشاركين في برنامج مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني.

وأكد العجارمة أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي، وأن القضية الفلسطينية تُعد على رأس أولويات الأردن وجلالة الملك، الذي ما يزال يبذل قُصارى جُهده في الدفاع عن القضية المركزية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، بحضور النواب: فايز بصبوص ومحمد الهلالات ومحمد أبو صعيليك، أن دولة الاحتلال برهنت للعالم بأنها لا تؤمن بأي حل من شأنه إحلال السلام في المنطقة، مُشيرًا إلى أن هذا التعنت وعدم الامتثال لقرارات الأُمم المُتحدة، لن يجلب للمنطقة غير الدمار وتوسع الصراع في الإقليم.

إلى ذلك، ثمنت لجنة فلسطين موقف الأردن المُتمثل باستدعاء السفير الأردني في إسرائيل، وعدم الرغبة بعودة السفير الإسرائيلي إلى عمان، حتى يتوقف العدوان على غزة، موضحة أن هذا الإجراء يُعد أحد الخيارات الدبلوماسية الأردنية للضغط على إسرائيل، بُغية إيقاف عدوانها على الأهل في فلسطين.

بدورهم، أوضح النواب الحضور، أن لجنة فلسطين النيابية هي في انعقاد مُستمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من الشهر الماضي، مُثمنين جهود الجيش العربي والأجهزة الأمنية، في إدارة الموقف والحرص على المحافظة على الجبهة الداخلية موحدة ومتماسكة.

وشددوا على أن الجبهة الداخلية تمثل العمود الفقري للوحدة الوطنية وسياجها المنيع.

كما أجابوا على استفسارات ومُلاحظات المُشاركين حول موقف الأردن تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.

يتبع ....يتبع

--(بترا)

م خ/م ف

06/11/2023 16:24:38