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فريقا الأهلي والسلط في نهائي كأس الأردن لكرة اليد غدا

11/6/2023 2:38:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- يلتقي فريقا الأهلي والسلط، عند السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء، في مباراة نهائي كأس الأردن لكرة اليد، التي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وكان اتحاد كرة اليد، أعلن في وقت سابق عن إلغاء مراسم الاحتفال بالتتويج، تضامنا مع الأهل في غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
06/11/2023 16:07:16

MENAFN06112023000117011021ID1107381073

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