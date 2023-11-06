فريقا الأهلي والسلط في نهائي كأس الأردن لكرة اليد غدا

فريقا الأهلي والسلط في نهائي كأس الأردن لكرة اليد غدا
التاريخ
11/6/2023 2:38:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- يلتقي فريقا الأهلي والسلط، عند السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء، في مباراة نهائي كأس الأردن لكرة اليد، التي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وكان اتحاد كرة اليد، أعلن في وقت سابق عن إلغاء مراسم الاحتفال بالتتويج، تضامنا مع الأهل في غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
06/11/2023 16:07:16
MENAFN06112023000117011021ID1107381073
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