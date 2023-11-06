بريطانيا تسحب عددا من موظفي سفارتها في لبنان
التاريخ
11/6/2023 2:38:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 6 تشرين الثاني (بترا)- قالت وزارة الخارجية البريطانية، أنها سحبت مؤقتا بعض موظفي السفارة البريطانية في لبنان.
وحثت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، رعاياها البريطانيين في لبنان على المغادرة، وعدم السفر إلى لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية.
--(بترا)
رش/رق
06/11/2023 15:49:23
MENAFN06112023000117011021ID1107381071
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