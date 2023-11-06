بريطانيا تسحب عددا من موظفي سفارتها في لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 6 تشرين الثاني (بترا)- قالت وزارة الخارجية البريطانية، أنها سحبت مؤقتا بعض موظفي السفارة البريطانية في لبنان.

وحثت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، رعاياها البريطانيين في لبنان على المغادرة، وعدم السفر إلى لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية.

--(بترا)

رش/رق

06/11/2023 15:49:23