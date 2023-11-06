الحنيطي يستقبل رئيس هيئة أركان الدفاع الإسباني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة أركان الدفاع الإسباني الفريق أول بحري تيودورو استيبان لوبيز كالديرون، والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة "إن التعاون الدفاعي الأردني والإسباني تم تأسيسه بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات"، مؤكداً أن التعاون مستمر بين الجيشين الصديقين في المجالات العسكرية كافة، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة.

من جانبه، أكد الفريق أول كالديرون، عمق العلاقات وأهمية تطويرها والتعاون العسكري الوثيق بين البلدين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تُبين مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

ودوّن رئيس هيئة أركان الدفاع الإسباني كلمة في سجل الزوار.

--(بترا)

ل م/م ف/رق

06/11/2023 15:38:50

