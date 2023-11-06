الحنيطي يستقبل رئيس هيئة أركان الدفاع الإسباني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة أركان الدفاع الإسباني الفريق أول بحري تيودورو استيبان لوبيز كالديرون، والوفد المرافق.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة "إن التعاون الدفاعي الأردني والإسباني تم تأسيسه بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات"، مؤكداً أن التعاون مستمر بين الجيشين الصديقين في المجالات العسكرية كافة، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة.
من جانبه، أكد الفريق أول كالديرون، عمق العلاقات وأهمية تطويرها والتعاون العسكري الوثيق بين البلدين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تُبين مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.
ودوّن رئيس هيئة أركان الدفاع الإسباني كلمة في سجل الزوار.
--(بترا)
ل م/م ف/رق
06/11/2023 15:38:50
MENAFN06112023000117011021ID1107381070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.