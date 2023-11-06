جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- قررت حكومة جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، استدعاء جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتعبير عن قلقها بشأن الوضع في غزة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الوزير في مكتب الرئيس، خومبودزو نتشافيني في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا دعت في وقت سابق الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة لحماية المدنيين في غزة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها.

--(بترا)

رصد/رس/م ف

06/11/2023 15:37:32

