جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب
التاريخ
11/6/2023 2:38:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- قررت حكومة جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، استدعاء جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتعبير عن قلقها بشأن الوضع في غزة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الوزير في مكتب الرئيس، خومبودزو نتشافيني في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا دعت في وقت سابق الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة لحماية المدنيين في غزة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها.
--(بترا)
رصد/رس/م ف
06/11/2023 15:37:32
MENAFN06112023000117011021ID1107381069
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