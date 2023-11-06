Monday, 06 November 2023 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في تل أبيب

11/6/2023 2:38:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- قررت حكومة جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، استدعاء جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتعبير عن قلقها بشأن الوضع في غزة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الوزير في مكتب الرئيس، خومبودزو نتشافيني في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا دعت في وقت سابق الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة لحماية المدنيين في غزة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها.
--(بترا)
رصد/رس/م ف
06/11/2023 15:37:32

MENAFN06112023000117011021ID1107381069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث