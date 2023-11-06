التربية تنظم لقاء توعويا حول التوجيه المهني في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 6 تشرين الثاني (بترا)- نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، اليوم الإثنين، لقاء توعويًا للمعنيين والطلبة، بمسار التعليم المهني الجديد "BTEC".

وقالت مديرة التربية والتعليم لنا البخيت، إن هذا البرنامج جاء لبناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية، مشيرة إلى أن مديرية مادبا وزعت التخصصات المهنية الجديدة على 9 مدارس، مراعية التوزيع الجغرافي للمدينة وفق المتاح من ناحية الأبنية لضمان إتاحة الفرصة لجميع الطلبة الالتحاق بالبرنامج.

ودعت البخيت ممثلي المجتمع المحلي ورئيسة وأعضاء مجلس التطوير، إلى بذل المزيد من الجهود في التعريف بالبرنامج والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه المديرية وأهمها الاكتظاظ وعدم توفر غرف صفية في مدارس وسط المدينة.

وأكدت مديرة معهد التدريب المهني في مادبا رجاء عليان، أن فلسفة المعهد ترتكز على مواكبة متطلبات سوق العمل ومتطلبات التطور التكنولوجي، وأن استضافة الملتقى تأتي ضمن الجهود التي يقدمها المعهد لإنجاح الشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وقدم الدكتور علي الدهامشة من قسم التوجيه المهني في وزارة التربية، عرضا تقديميا شاملا حول مسار التعليم المهني الجديد، مؤكدا أهمية إيجاد البيئة المحفزة للطلاب وتشجيعهم للتوجه إلى المسار المهني باعتباره طوق النجاة لاختيار التخصص الجامعي الذي يوفر فرصة العمل السريعة بعكس المسار الأكاديمي.

وأضاف أن وزارة التربية تطرح هذا البرنامج ضمن المستوى الثاني (للصف العاشر بواقع 480 ساعة) والمستوى الثالث (للصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، بواقع 720 ساعة إلى جانب نظام الدرجات ويشمل التقييمات.

ولفت إلى أنه يمكن للطالب، الالتحاق بسوق العمل مباشرة عند إنهاء أحد مستويات البرنامج أو الالتحاق بالدراسة الجامعية دون التقدم للامتحان الوطني (في الجامعات التي تطبق برنامج BTEC) أو التقدم للامتحان الوطني والالتحاق بالجامعات التي لا تطبق برنامج BTEC، وفق أسس القبول الجامعي، مؤكداً أن الوزارة بادرت إلى توفير كل الوسائل و المتطلبات المتاحة لتمكين الطلبة من الحصول على تعليمهم وفق المتطلبات العالمية.

وقال رئيس قسم التوجيه المهني في وزارة التربية والتعليم سامح زواتي، أن آلية التعليم في برنامج "BTEC" تركز على التدريب العملي بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة، مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق والتي كانت بحدود 25 بالمئة من البرنامج.

--(بترا)

ج ب/ ف م/رق

06/11/2023 15:27:55