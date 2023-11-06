656 ألف دينار لتعبيد شوارع في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 6 تشرين الثاني (بترا)– نفذت بلدية عجلون الكبرى مشروع تعبيد الشوارع بخلطات اسفلتية للمناطق التابعة لها وهي، الصفا وعنجرة ولاحقا في مناطق عجلون وعين جنا والروابي بتكلفة بلغة 656 ألف دينار.
وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن البلدية وضعت خطة تتضمن عمل خلطات اسفلتية لتعبيد عدد من الطرق التابعة لها، منها منطقة الصفا بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف دينار وطريق عنجرة -الصفا- راجب بتكلفة 256 ألف دينار، وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.
وأكد الزغول أن هناك شوارع حيوية تخدم أكثر من 13 تجمعا سكانيا وتشهد حركة سير نشطة ومنعطفات خطرة، لذلك تم توسعتها إضافة إلى إقامة الجدران الاستنادية الحجرية في عدد من المناطق التي كانت تشهد كل موسم مطري تصدعات وانهيارات.
وأشار الى أن البلدية أحالت عطاء خلطات اسفلتية بقيمة 200 ألف دينار لخدمة مناطق عجلون وعين جنا والروابي، وقد تم تسليم مواقع العمل لمن أحيل عليه العطاء وفق الشروط والأسس المتبعة.
--(بترا)
ع ف/ ف م
06/11/2023 15:27:32
MENAFN06112023000117011021ID1107381067
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