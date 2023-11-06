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656 ألف دينار لتعبيد شوارع في عجلون

11/6/2023 2:38:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 6 تشرين الثاني (بترا)– نفذت بلدية عجلون الكبرى مشروع تعبيد الشوارع بخلطات اسفلتية للمناطق التابعة لها وهي، الصفا وعنجرة ولاحقا في مناطق عجلون وعين جنا والروابي بتكلفة بلغة 656 ألف دينار.
وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن البلدية وضعت خطة تتضمن عمل خلطات اسفلتية لتعبيد عدد من الطرق التابعة لها، منها منطقة الصفا بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف دينار وطريق عنجرة -الصفا- راجب بتكلفة 256 ألف دينار، وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.
وأكد الزغول أن هناك شوارع حيوية تخدم أكثر من 13 تجمعا سكانيا وتشهد حركة سير نشطة ومنعطفات خطرة، لذلك تم توسعتها إضافة إلى إقامة الجدران الاستنادية الحجرية في عدد من المناطق التي كانت تشهد كل موسم مطري تصدعات وانهيارات.
وأشار الى أن البلدية أحالت عطاء خلطات اسفلتية بقيمة 200 ألف دينار لخدمة مناطق عجلون وعين جنا والروابي، وقد تم تسليم مواقع العمل لمن أحيل عليه العطاء وفق الشروط والأسس المتبعة.
--(بترا)
ع ف/ ف م
06/11/2023 15:27:32

MENAFN06112023000117011021ID1107381067

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