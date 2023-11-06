أبو الغيط لـ وزير خارجية فنزويلا : لن تجني إسرائيل من وراء حربها سوى الكراهية التي ستستمر لأجيال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال استقباله اليوم الاثنين، وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل بينتو، أن إسرائيل لن تجني من وراء حربها على غزة سوى الكراهية التي ستستمر لأجيال.
وتناول اللقاء بحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، الجهود المبذولة من أجل تحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، والتحرك لمحاسبة إسرائيل على جرائمها أمام القضاء الدولي
واتفق الطرفان على ضرورة عدم إفلات إسرائيل بهذه الجرائم التي تُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. كما عبّر الطرفان عن إدانتهما الشديدة لتصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول احتمال استخدام السلاح النووي.
وأضاف أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على أن استمرار الحرب في غزة يُمثل خطراً شديداً على السلم والأمن العالمي، فالأولوية اليوم تتمثل في إيقاف هذه الحرب الغاشمة التي لا تهدف سوى للانتقام والعقاب الجماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، ولن تجني إسرائيل من ورائها سوى المزيد من الكراهية التي قد تستمر لأجيال مقبلة.
--(بترا)
ن ا/ف ق
06/11/2023 15:22:09
MENAFN06112023000117011021ID1107381066
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