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أبو الغيط لـ وزير خارجية فنزويلا : لن تجني إسرائيل من وراء حربها سوى الكراهية التي ستستمر لأجيال

11/6/2023 2:38:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال استقباله اليوم الاثنين، وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل بينتو، أن إسرائيل لن تجني من وراء حربها على غزة سوى الكراهية التي ستستمر لأجيال.
وتناول اللقاء بحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، الجهود المبذولة من أجل تحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، والتحرك لمحاسبة إسرائيل على جرائمها أمام القضاء الدولي
واتفق الطرفان على ضرورة عدم إفلات إسرائيل بهذه الجرائم التي تُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. كما عبّر الطرفان عن إدانتهما الشديدة لتصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول احتمال استخدام السلاح النووي.
وأضاف أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على أن استمرار الحرب في غزة يُمثل خطراً شديداً على السلم والأمن العالمي، فالأولوية اليوم تتمثل في إيقاف هذه الحرب الغاشمة التي لا تهدف سوى للانتقام والعقاب الجماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، ولن تجني إسرائيل من ورائها سوى المزيد من الكراهية التي قد تستمر لأجيال مقبلة.
--(بترا)
ن ا/ف ق
06/11/2023 15:22:09

MENAFN06112023000117011021ID1107381066

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